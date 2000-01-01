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Красная черта демократии 19.12 20:14   MIGnews.com

Красная черта демократии

В Израиле межминистерская комиссия по законодательству утвердила законопроект, позволяющий переселять семьи террористов из одной части ПА в другую.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу по этому поводу заявил: "Депортация родственников террористов – эффективная мера. По-моему эффективность превышает вред. Юристы говорят, что это противоречит юридическим нормам в той форме, в которой это определено. Этот вопрос в дальнейшем вызовет юридический спор, но у меня нет сомнений в эффективности этой меры".

Власти разных стран постоянно сталкиваются с проблемой, как поступать с людьми, пребывающими в пограничном состоянии - с теми, кто уже приобрел радикальные взгляды, но еще не совершил преступление.

Проблема обострилась в последнее время, так как число подозреваемых растет.

Разные страны по-разному пытаются ответить на этот вызов.

В Италии, к примеру, в административном порядке высылают из страны известных экстремистов, у которых нет гражданства страны. За последние три года так было депортировано около 350 человек. Это не решает проблему, поскольку большинство терактов в Европе осуществляют граждане европейских стран.

Великобритания применяет Акт о мерах по предупреждению и расследованию терроризма для ограничения свободы передвижения и общения известных экстремистов.

Прокуроры в других странах прибегают к арестам радикализованных лиц по обвинению в преступлениях, не связанных с терроризмом, таких как уклонение от уплаты налогов или незаконное хранение огнестрельного оружия.

Такой подход лишь отчасти решает проблему, не устраняя ее полностью. В конце концов, возможности демократическим путем бороться с терроризмом ограничены.

Порой, когда теракт совершает человек, об экстремистских взглядах которого было известно заранее, начинают раздаваться призывы заключить в тюрьму "всех экстремистов".

Но хотя юридическую систему и можно настроить на преследование потенциальных террористов, остается красная черта, которую демократия не может переступить.


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