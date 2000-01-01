19.11 12:30 MIGnews.com

США признали реалии, существующие на Западном берегу

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Соединенные Штаты определились со своей позицией по вопросу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Вашингтон более не считает их нарушающими международное право,- сообщает ВВС.Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он сказал также, что статус Западного берега должен решаться путем переговоров между Израилем и палестинцами."Мы долгое время придерживались этой политики.., И она не работала. Это факт, и этому есть свидетельства. То, что мы сделали сегодня - мы признали реалии, существующие на местах, Сейчас мы объявили, что поселения как таковые не являются незаконными согласно международному праву", - сказал Майк Помпео, выступая перед прессой."Мы предоставили Израилю и палестинцам пространство, для того, чтобы сообща найти политическое решение этой очень, очень тяжелой проблемы. Мы думаем, что на самом деле мы увеличили вероятность… того, чтобы оно было успешным. Я надеюсь, что мы двинемся вперед в этом вопросе до того, как пройдет очень много времени", - заявил госсекретарь США.После выступления Помпео посольство США в Иерусалиме предупредило американских граждан о том, что поездки в Иерусалим, на Западный берег и в сектор Газа могут быть опасны."Посольство США советует гражданам США, находящимся в Иерусалиме, на Западном берегу или в секторе Газа или планирующим поездку туда, сохранять высокий уровень бдительности и предпринять соответствующие шаги, чтобы усилить меры безопасности в нынешней ситуации", - говорится в заявлении посольства."Лица и группы, выступающие против недавнего заявления госсекретаря США, могут быть нацелены на правительственные объекты, частные интересы и граждан США", - предупреждает посольство.Отметим, что позиция США по вопросу еврейских поселений меняется не впервые. В 1978 году администрация президента Картера заявила, что строительство гражданских поселений не соответствовало международному праву.Вместе с тем, в 1981 году президент Рональд Рейган выступил с другим заявлением: он сказал, что не верит, что еврейские поселения были по существу незаконными.Однако позиция США вновь изменилась при президенте Обаме.Обама на исходе своего второго президентского срока в 2016 году отказался наложить вето на резолюцию ООН, осуждающую Израиль и требующую остановки строительства поселений.Нынешнее заявление администрации Трампа свидетельствует о резком изменении позиции США по вопросу еврейских поселений.