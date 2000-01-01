18.09 21:44 MIGnews.com

США привели войска в боевую готовность

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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска. Об этом сообщает Reuters.Как отмечается, американская сторона пошла на этот шаг после атак нефтяных объектов в Саудовской Аравии.Также Пенс рассказал, что госсекретарь страны Майк Помпео отправился в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию с нападением. Также в это время президент США Дональд Трамп обдумывает дальнейший курс действий.Пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco.По словам источника, знакомого с расследованием, следователи из Саудовской Аравии и США установили "с очень высокой вероятностью", что нападение на нефтяную промышленность Саудовской Аравии было начато в выходные дни с иранской базы в Иране недалеко от границы.