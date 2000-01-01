19.09 19:13 MIGnews.com

Турция не откажется от ЗРК С-400

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Турция готова рассмотреть отвечающие ожиданиям Анкары предложения США по поставкам комплексов Patriot, сказала главный советник администрации президента Турции Гюльнур Айбет.Айбет выступила на обсуждениях на тему «Перспективы Турции в вопросах региональной обороны, энергетики и экономики» в Вашингтоне.По словам Айбет, американская сторона не должна воспринимать готовность Анкары к обсуждению темы Patriot в качестве альтернативы поставке российских ЗРК С-400.«Это неприемлемо с точки зрения Турции», - сказала главный советник администрации турецкого лидераОна напомнила, что еще до обсуждения оборонного контракта с Россией, Турция обратилась к партнерам по Западу, в том числе к США, с просьбой поддержать усилия по обеспечению противовоздушной обороны.«Турция выбрала С-400 потому, что предложение Москвы отвечало ее интересам. К тому же российские ЗРК не угрожают странам НАТО. Мы будем рассматривать и другие альтернативные предложения, наряду С-400. Patriot – один из вариантов. Однако мы ни при каких условиях не откажемся от С-400»,- добавила она.