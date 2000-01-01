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Вашингтон выдвинул Эр-Рияду условия по ядерным реакторам | Фото:19.09 17:47   MIGnews.com

Вашингтон выдвинул Эр-Рияду условия по ядерным реакторам

Министр энергетики США Рик Перри направил бывшему министру энергетики Саудовской Аравии Халиду аль-Фалиху письмо, в котором описал опасения американской стороны относительно передачи ядерных технологий Саудовской Аравии.

В письме, датированном 4 сентября, говорится, что Эр-Рияд может получить ядерные технологии у США при условии, что не будет пытаться обогащать уран.

Текст письма распространило агентство Bloomberg. Перри написал, что в соответствии с условиями статьи 123-й закона США "Об атомной энергии" Саудовское королевство должно гарантировать отказ от обогащения и переработки урана.

Американский министр также подчеркнул, что Вашингтон не позволит Саудовской Аравии сотрудничать с Южной Кореей в вопросе поставок ядерных реакторов.

Отметим, что власти Южной Кореи ранее выразили готовность к поставкам ядерных реакторов Эр-Рияду, однако Вашингтон выступил против данной инициативы, заявив, что корейские реакторы разработаны на основе американских технологий.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдульазиз восьмого сентября уволил аль-Фалихи и назначил вместо него своего сына принца Абдульазиза бин Салмана.

Ожидалось, что американский министр встретится со своим новым коллегой в Вене в рамках заседания МАГАТЭ, однако принц не смог приехать в Вену из-за атак, которым подверглись два объекта Saudi Aramco.


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