ОАЭ вошли в коалицию во главе с США

Объединенные Арабские Эмираты приняли решение присоединиться к международной коалиции по безопасности судоходства во главе с США. Об этом сообщает информационное агентство WAM со ссылкой на Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.
Членство в коалиции позволит оказать поддержку на международном и региональном уровне шагам по обеспечению безопасности судоходства, говорится в сообщении.
Цель коалиции – обеспечить защиту интересов стран-участниц, безопасность международной торговли и судоходства.
Отметим, что зона операций коалиции охватит Ормузский, Баб-эль-Мандебский проливы, Оманский и Персидский заливы.