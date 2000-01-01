19.09 16:11 MIGnews.com

ОАЭ вошли в коалицию во главе с США

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Объединенные Арабские Эмираты приняли решение присоединиться к международной коалиции по безопасности судоходства во главе с США. Об этом сообщает информационное агентство WAM со ссылкой на Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.Членство в коалиции позволит оказать поддержку на международном и региональном уровне шагам по обеспечению безопасности судоходства, говорится в сообщении.Цель коалиции – обеспечить защиту интересов стран-участниц, безопасность международной торговли и судоходства.Отметим, что зона операций коалиции охватит Ормузский, Баб-эль-Мандебский проливы, Оманский и Персидский заливы.