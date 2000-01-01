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ОАЭ вошли в коалицию во главе с США | Фото:19.09 16:11   MIGnews.com

ОАЭ вошли в коалицию во главе с США

Объединенные Арабские Эмираты приняли решение присоединиться к международной коалиции по безопасности судоходства во главе с США. Об этом сообщает информационное агентство WAM со ссылкой на Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Членство в коалиции позволит оказать поддержку на международном и региональном уровне шагам по обеспечению безопасности судоходства, говорится в сообщении.

Цель коалиции – обеспечить защиту интересов стран-участниц, безопасность международной торговли и судоходства.

Отметим, что зона операций коалиции охватит Ормузский, Баб-эль-Мандебский проливы, Оманский и Персидский заливы.


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