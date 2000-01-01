19.06 19:39 MIGnews.com

МАГАТЭ критикует Иран

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Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло в пятницу резолюцию с осуждением Ирана. Это происходит впервые с 2012 года, когда стала возрастать напряженность вокруг ядерной программы Тегерана.В резолюции содержится настоятельный призыв к Тегерану предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к двум объектам в Иране, чтобы выяснить, имела ли место необъявленная ядерная деятельность в начале 2000-х годов.Документ «призывает Иран в полной мере сотрудничать с Агентством, в том числе путем обеспечения быстрого доступа к местам, указанным Агентством».Как ранее сообщали СМИ, Иран блокировал доступ к этим местам в течение нескольких месяцев, что вызвало разрастающийся дипломатический скандал.Резолюция была принята 25 голосами против двух при семи воздержавшихся: Южной Африке, Индии, Пакистане, Таиланде, Монголии, Азербайджане и Нигере. Россия и Китай проголосовали против.Резолюция была выдвинута Францией, Германией и Великобританией и поддержана Соединенными ШтатамиРанее на этой неделе Иран предупредил, что такая резолюция будет «контрпродуктивной» и что он примет «соответствующие меры» в ответ.В этой связи обозреватели обращают внимание на то, что одновременно с этой резолюцией, МИД Великобритании, в пятницу заявил, что министр иностранных дел Доминик Рааб встретится со своими французскими и немецкими коллегами в Берлине.Целью встречи станет поиск«дипломатического решения пресечения дестабилизируещей деятельности Ирана на Ближнем Востоке»