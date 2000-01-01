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МАГАТЭ критикует Иран | Фото:19.06 19:39   MIGnews.com

МАГАТЭ критикует Иран

Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло в пятницу резолюцию с осуждением Ирана. Это происходит впервые с 2012 года, когда стала возрастать напряженность вокруг ядерной программы Тегерана.

В резолюции содержится настоятельный призыв к Тегерану предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к двум объектам в Иране, чтобы выяснить, имела ли место необъявленная ядерная деятельность в начале 2000-х годов.

Документ «призывает Иран в полной мере сотрудничать с Агентством, в том числе путем обеспечения быстрого доступа к местам, указанным Агентством».

Как ранее сообщали СМИ, Иран блокировал доступ к этим местам в течение нескольких месяцев, что вызвало разрастающийся дипломатический скандал.

Резолюция была принята 25 голосами против двух при семи воздержавшихся: Южной Африке, Индии, Пакистане, Таиланде, Монголии, Азербайджане и Нигере. Россия и Китай проголосовали против.

Резолюция была выдвинута Францией, Германией и Великобританией и поддержана Соединенными Штатами

Ранее на этой неделе Иран предупредил, что такая резолюция будет «контрпродуктивной» и что он примет «соответствующие меры» в ответ.

В этой связи обозреватели обращают внимание на то, что одновременно с этой резолюцией, МИД Великобритании, в пятницу заявил, что министр иностранных дел Доминик Рааб встретится со своими французскими и немецкими коллегами в Берлине.

Целью встречи станет поиск«дипломатического решения пресечения дестабилизируещей деятельности Ирана на Ближнем Востоке»


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