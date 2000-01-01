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Лидер `Хизбаллы` угрожает ливанскому народу | Фото:19.06 14:54   MIGnews.com

Лидер "Хизбаллы" угрожает ливанскому народу

Глава "Хизбаллы" Хасан Насралла выступил с угрозами против тех, кто, по его мнению, пытается воспользоваться нынешними беспорядками в Ливане, чтобы ослабить его группировку.

«Кто бы ни поставил нас перед выбором: забрать у нас оружие или убить нас голодом, мы говорим: «Наше оружие останется в наших руках, и мы не будем голодать; мы убьем вас», - заявил Насралла в своем выступлении, расшифровка которого была размещена на веб-сайте ливанской спутниковой телекомпании «Аль-Манар», связанной с «Хизбаллой».

Насралла также обвинил Соединенные Штаты в блокировании потока наличности в Ливан, поскольку ливанский фунт резко упал на прошлой неделе, что привело к новой волне народных протестов.

«Американцы вмешиваются и оказывают давление на Центральный банк Ливана (BDL), чтобы он не вводил доллары на рынки», - сказал он, добавив: «США используют Ливан и его экономику для [продвижения своих] интересов, в том числе безопасности Израиля».

Отвечая на призывы из Ливана об изъятии оружия у Хизбаллы, он сказал: «Оружие сопротивления для нашего народа является частью нашей культуры, стратегической доктрины и глубже, чем другие могут себе представить».

Как известно, в прошлом году в Ливане произошли глубокие экономические и гражданские беспорядки из-за пандемии COVID-19 и коррупции в правительстве. Безработица преодолела 40 процентов, банки и другие финансовые учреждения были захвачены протестующими.Все это, по мнению экспертов по Ближнему Востоку, создает ситуацию возможного захвата Хизбаллой власти в Ливане.


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