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Турция изо всех сил хочет дружить с США 19.06 15:26   MIGnews.com

Турция изо всех сил хочет дружить с США

Недавно Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила резолюцию "Об обеспокоенности союзом США и Турции" с призывом к Белому дому ввести санкции в отношении Турции, если Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы С-400.

В заявлении МИД Турции по этому поводу говорится, что "Резолюция Палаты представителей Конгресса США является ударом по доверию между нашими странами. Содержащиеся в ней необоснованные и несправедливые нападки на внешнюю политику Турции неприемлемы. Недопустимы заявления о готовности ввести санкции, угрозы и создание преград для двусторонних связей".

В свою очередь министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что Анкара выступает за поддержание духа союзничества в двусторонних связях с США и прилагает максимальные усилия в данном направлении. По мнению министра, Анкаре и Вашингтону под силу устранить любые вызовы при наличии атмосферы взаимного уважения и сотрудничества.

Мы должны и можем обсуждать любые вопросы, в том числе в оборонной сфере, подчеркнул Акар.

По его словам, Турцию и США связывают десятилетия взаимовыгодного сотрудничества. «На следующей неделе я проведу встречу с главой Пентагона в рамках заседания НАТО в Брюсселе, а в конце текущего месяца на саммите G20 в Осаке состоится встреча Президентов Турции и США. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы эти встречи завершились позитивно в духе союзничества», – сказал глава оборонного ведомства Турции.


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