19.06 12:40 MIGnews.com

Сирия заявляет, что не хочет воевать с Турцией

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Сирия не хочет воевать с Турцией, заявил во вторник ее министр иностранных дел Валид аль-Муалем после того, как Анкара заявила, что один из ее постов в сирийском регионе Идлиб подвергся нападению из района, контролируемого сирийскими правительственными силами.Россия, которая поддерживает президента Сирии Башара Асада в гражданской войне в его стране, и Турция, которая давно помогает мятежникам, выступили соавторами пакта о снижении обострения ситуации в этом районе, который действует с прошлого года.Но в последние месяцы сделка не выполнялась, и сотни тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.«Мы надеемся, что наши военные и турецкие военные не будут воевать между собой. Это наша принципиальная позиция», – заявил журналистам аль-Муалем.«Мы боремся с террористами, особенно в Идлибе, который является сирийской территорией, частью нашей страны», – пояснил он в комментариях.«Вопрос в том, что Турция собирается делать в Сирии? Турция оккупирует часть сирийской земли и сохраняет военное присутствие в некоторых частях Сирии», – добавил аль-Муалем.«Они защищают фронт Нусра? Защищают ли они определенные террористические силы, в том числе Исламское движение Восточного Туркестана? Этот вопрос нужно задать Турции, каковы их реальные цели? Мы боремся с этими террористическими группами и организациями. Весь мир считает, что те люди, против которых мы боремся, террористы», – заявил сирийский министр.Такие заявления представителей Сирии очевидно были сделаны в силу того, САР не в состоянии найти выход из создавшегося положения. Понятно, что Турция ни при каких обстоятельствах добровольно не уйдет из районов Сирии, которые она сейчас контролирует. А на ее вытеснение у САР не хватит сил.