США будут поддерживать кампанию давления на Иран

США сохранят свою кампанию давления на Иран и будут продолжать сдерживать
агрессию в регионе, но не хотят, чтобы конфликт с Тегераном обострился, заявил во
вторник госсекретарь Майк Помпео.
«Мы много раз сообщали Ирану, даже в этот момент прямо здесь, что мы находимся там,
чтобы сдерживать агрессию», – сказал Помпео журналистам на авиабазе MacDill во
Флориде.
«Президент Трамп не хочет войны, и мы будем продолжать передавать это сообщение,
делая то, что необходимо для защиты американских интересов в регионе», – добавил он.
Опасное противостояние между Ираном и США усилилось после того, как Вашингтон
обвинил Иран в нападениях в прошлый четверг на два нефтяных танкера возле
стратегического Ормузского пролива.
В интервью журналу Time, опубликованном во вторник, Трамп заявил, что готов
предпринять военные действия, чтобы помешать Тегерану заполучить ядерную бомбу, но
оставил открытым вопрос о том, будет ли он санкционировать применение силы для
защиты поставок нефти в Персидском заливе.
Очевидно, что на этом этапе США хотят убедить ИРИ вести себя цивилизовано, не доводя
дело до применения вооруженных сил.