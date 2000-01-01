19.06 10:40 MIGnews.com

США будут поддерживать кампанию давления на Иран

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США сохранят свою кампанию давления на Иран и будут продолжать сдерживатьагрессию в регионе, но не хотят, чтобы конфликт с Тегераном обострился, заявил вовторник госсекретарь Майк Помпео.«Мы много раз сообщали Ирану, даже в этот момент прямо здесь, что мы находимся там,чтобы сдерживать агрессию», – сказал Помпео журналистам на авиабазе MacDill воФлориде.«Президент Трамп не хочет войны, и мы будем продолжать передавать это сообщение,делая то, что необходимо для защиты американских интересов в регионе», – добавил он.Опасное противостояние между Ираном и США усилилось после того, как Вашингтонобвинил Иран в нападениях в прошлый четверг на два нефтяных танкера возлестратегического Ормузского пролива.В интервью журналу Time, опубликованном во вторник, Трамп заявил, что готовпредпринять военные действия, чтобы помешать Тегерану заполучить ядерную бомбу, нооставил открытым вопрос о том, будет ли он санкционировать применение силы длязащиты поставок нефти в Персидском заливе.Очевидно, что на этом этапе США хотят убедить ИРИ вести себя цивилизовано, не доводядело до применения вооруженных сил.