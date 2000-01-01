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США будут поддерживать кампанию давления на Иран 19.06 10:40   MIGnews.com

США будут поддерживать кампанию давления на Иран

США сохранят свою кампанию давления на Иран и будут продолжать сдерживать
агрессию в регионе, но не хотят, чтобы конфликт с Тегераном обострился, заявил во
вторник госсекретарь Майк Помпео.

«Мы много раз сообщали Ирану, даже в этот момент прямо здесь, что мы находимся там,
чтобы сдерживать агрессию», – сказал Помпео журналистам на авиабазе MacDill во
Флориде.

«Президент Трамп не хочет войны, и мы будем продолжать передавать это сообщение,
делая то, что необходимо для защиты американских интересов в регионе», – добавил он.

Опасное противостояние между Ираном и США усилилось после того, как Вашингтон
обвинил Иран в нападениях в прошлый четверг на два нефтяных танкера возле
стратегического Ормузского пролива.

В интервью журналу Time, опубликованном во вторник, Трамп заявил, что готов
предпринять военные действия, чтобы помешать Тегерану заполучить ядерную бомбу, но
оставил открытым вопрос о том, будет ли он санкционировать применение силы для
защиты поставок нефти в Персидском заливе.

Очевидно, что на этом этапе США хотят убедить ИРИ вести себя цивилизовано, не доводя
дело до применения вооруженных сил.


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