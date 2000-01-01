19.05 19:36 MIGnews.com

Израиль рассчитывает на европейских друзей

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Дипломатические источники в Иерусалиме выразили удовлетворение итогами встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, состоявшейся 15 мая. В заявлении, опубликованном после этой ежемесячной встречи, ЕС заявил, что «министры выразили свою готовность всесторонне и конструктивно работать с новым правительством [Израиля], как только оно будет приведено к присяге, но также подтвердили свою поддержку переговорному решению о двух государствах». «В этом коротком заявлении не было прямого упоминания вопроса о планах аннексии Израиля, и при этом оно не касалось каких-либо возможных европейских санкций.Глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл внимательно рассмотрел эти вопросы на видео-пресс-конференции, которая последовала за заявлением министров, заявив, что ЕС должен приложить усилия для предотвращения любых возможных инициатив по аннексии. Боррелл предупредил : «Как всегда, мы думаем о том, что может сделать геополитическая держава, как Европейский Союз, используя свои возможности, и это то, что мы будем делать ... Это не означает, что мы собираемся сделать это завтра, но мы постоянно вовлечены на этом, и мы сделаем это как можно скорее.Для Иерусалима эти слова отражают растущее несогласие между государствами-членами ЕС в отношении санкций Израиля и «в отношении планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху по присоединению частей Западного берега этим летом». В последние две недели израильские дипломаты агитируют в различных европейских столицах, чтобы помешать любому решению ЕС наказать Израиль за планы аннексии. Хотя дипломаты не могут предоставить гарантии того, что планы не будут реализованы, они утверждают, что с новым правительством, приведенным к присяге 17 мая, санкции будут контрпродуктивными для всех сторон.Дипломатические усилия Иерусалима были сосредоточены на европейских странах, считающихся дружественными Израилю, таких как Германия, Австрия, Венгрия, Чешская Республика и Болгария, с идеей предотвращения консенсуса среди членов ЕС в отношении введения санкций против Израиля. На данный момент эта стратегия, похоже, работает, так как ЕС не принял решения по широкому заявлению против Израиля, которое потребовало бы единогласия, или по продвижению резолюции в том же духе в Организации Объединенных Наций.Тем не менее, тот факт, что такие заявления или резолюции не были выдвинуты, не означает, что ЕС согласился сидеть и ждать, пока новое правительство Израиля определится. Боррелл намекнул в этом направлении, когда сказал: «На столе было несколько предложений от разных подходов, и некоторые государства-члены сказали, что нам нужно подумать о том, как нам удается улучшить наши отношения с Израилем и какие вещи мы можем сделать в чтобы попытаться предотвратить любую возможную аннексию.В настоящее время израильские дипломаты обеспокоены тем, что ЕС с Францией, Бельгией, Ирландией и Швецией на переднем крае будет добиваться принятия нескольких превентивных санкций, которые не требуют единогласия, но могут быть приняты большинством голосов. Например, это может включать отстранение Израиля от плана исследований и разработок Horizon Europe на 2021-2027 годы , что может повлиять на существенную финансовую поддержку израильских исследований,- пишет Аль-Монитор.