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Виртуальное посольство в виртуальном государстве | Фото:19.05 17:58   MIGnews.com

Виртуальное посольство в виртуальном государстве

В понедельник парламент Ирана утвердил закон, запрещающий любое сотрудничество с Израилем, включая использование любого израильского компьютерного оборудования или программного обеспечения, и признание любого такого сотрудничества «актом против Бога».

«На основании первой статьи документа все иранские органы обязаны использовать региональные и международные возможности страны для противодействия мерам сионистского режима», - заявил пресс-секретарь иранского парламента Сейед Хоссейн Накави Хоссейни.

Согласно новостному сайту Fars, любое сотрудничество или шпионаж в пользу «сионистского режима» следует считать «равным враждебности к Богу и коррупции на земле», и «действия израильских программных платформ в Иране и использование его аппаратных и программных продуктов». запрещено."

Кроме того, закон требует от правительства подготовить почву для создания «виртуального посольства в Палестине».

«Министерство иностранных дел должно принять необходимые меры для формирования виртуального посольства или консульства Исламской Республики Иран (в Палестине) и представить результаты на утверждение кабинету министров», - говорится в одном из пунктов законопроекта «противодействие враждебным действиям Израиля против Ирана». мир и безопасность ».

Новый законопроект также запрещает передачу товаров, произведенных израильскими компаниями через иранские территории, а также участие израильских граждан и фирм в выставках, проводимых на территории Ирана.


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