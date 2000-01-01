19.05 17:58 MIGnews.com

Виртуальное посольство в виртуальном государстве

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В понедельник парламент Ирана утвердил закон, запрещающий любое сотрудничество с Израилем, включая использование любого израильского компьютерного оборудования или программного обеспечения, и признание любого такого сотрудничества «актом против Бога».«На основании первой статьи документа все иранские органы обязаны использовать региональные и международные возможности страны для противодействия мерам сионистского режима», - заявил пресс-секретарь иранского парламента Сейед Хоссейн Накави Хоссейни.Согласно новостному сайту Fars, любое сотрудничество или шпионаж в пользу «сионистского режима» следует считать «равным враждебности к Богу и коррупции на земле», и «действия израильских программных платформ в Иране и использование его аппаратных и программных продуктов». запрещено."Кроме того, закон требует от правительства подготовить почву для создания «виртуального посольства в Палестине».«Министерство иностранных дел должно принять необходимые меры для формирования виртуального посольства или консульства Исламской Республики Иран (в Палестине) и представить результаты на утверждение кабинету министров», - говорится в одном из пунктов законопроекта «противодействие враждебным действиям Израиля против Ирана». мир и безопасность ».Новый законопроект также запрещает передачу товаров, произведенных израильскими компаниями через иранские территории, а также участие израильских граждан и фирм в выставках, проводимых на территории Ирана.