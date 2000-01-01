19.05 16:55 MIGnews.com

Иракская казна пуста

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Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими заявил во вторник, что пришел к власти, поскольку казначейство страны было почти пустым.«Когда я взял на себя ответственность, я обнаружил лишь почти пустую сокровищницу и незавидную ситуацию после 17 лет перемен», - сказал аль-Кадхими в статье, опубликованной газетой Baghdad Today.«Наш суверенитет по-прежнему был недостаточным, нарушался и подвергался сомнению», - сказал он.Премьер-министр Ирака заявил, что кризис охватывает все государственные институты и препятствует экономическому возрождению страны.«За прошедший период не было предпринято никаких попыток улучшить жизненно важные отрасли, такие как промышленность, инвестиции, продовольственная самообеспеченность и другие», - сказал он.Аль-Кадхими призвал все политические блоки в иракском парламенте поддержать его новое правительство, проголосовав за утверждение кандидатов на вакантные должности.Ранее в этом месяце иракский парламент дал вотум доверия аль-Кадхими и его частичному кабинету, чтобы сменить отставку правительства во главе с Аделем Абдул-Махди.Ирак был потрясен экономическими, политическими проблемами и проблемами безопасности с момента вторжения США в 2003 году, появления террористической группы "Даиш / ИГИЛ" и роста проиранских ополченцев в стране.По данным правозащитной группы Amnesty International, в октябре в Ираке вспыхнули массовые протесты, требующие улучшения условий жизни и борьбы с глубокой коррупцией, в результате которой погибли по меньшей мере 600 человек.