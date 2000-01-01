Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Иракская казна пуста | Фото:19.05 16:55   MIGnews.com

Иракская казна пуста

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими заявил во вторник, что пришел к власти, поскольку казначейство страны было почти пустым.

«Когда я взял на себя ответственность, я обнаружил лишь почти пустую сокровищницу и незавидную ситуацию после 17 лет перемен», - сказал аль-Кадхими в статье, опубликованной газетой Baghdad Today.

«Наш суверенитет по-прежнему был недостаточным, нарушался и подвергался сомнению», - сказал он.

Премьер-министр Ирака заявил, что кризис охватывает все государственные институты и препятствует экономическому возрождению страны.

«За прошедший период не было предпринято никаких попыток улучшить жизненно важные отрасли, такие как промышленность, инвестиции, продовольственная самообеспеченность и другие», - сказал он.

Аль-Кадхими призвал все политические блоки в иракском парламенте поддержать его новое правительство, проголосовав за утверждение кандидатов на вакантные должности.

Ранее в этом месяце иракский парламент дал вотум доверия аль-Кадхими и его частичному кабинету, чтобы сменить отставку правительства во главе с Аделем Абдул-Махди.

Ирак был потрясен экономическими, политическими проблемами и проблемами безопасности с момента вторжения США в 2003 году, появления террористической группы "Даиш / ИГИЛ" и роста проиранских ополченцев в стране.

По данным правозащитной группы Amnesty International, в октябре в Ираке вспыхнули массовые протесты, требующие улучшения условий жизни и борьбы с глубокой коррупцией, в результате которой погибли по меньшей мере 600 человек.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:46
"Только не Биби!" Жесткий ответ для адвокатов Нетаниягу
20:25
Впервые в истории: самолет ОАЭ приземлился в Израиле
20:04
Иранские танкеры на пути в Венесуэлу
20:00
Нетаниягу провел ряд встреч с министрами: все подробности
19:53
Глава минюста не намерен менять и.о. госпрокурора
19:47
ЕС поздравляет Израиль с формированием правительства
19:36
Израиль рассчитывает на европейских друзей
19:17
Нетаниягу обсудил с главой минфина восстановление экономики
19:01
В Израиль прибудет 161 репатриант из России
18:48
ЦАХАЛ нанес авиаудары на юге Сирии
18:30
Арестованы мошенники, наживающиеся на пенсионерах
18:20
Минздрав утвердил открытие ресторанов и бассейнов: правила
18:09
Вакф: Аль-Акса будет открыта
17:58
Виртуальное посольство в виртуальном государстве
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  