19.05 20:04 MIGnews.com

Иранские танкеры на пути в Венесуэлу

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Пять иранских танкеров, вероятно, перевозящих бензин и аналогичные продукты стоимостью не менее 45,5 млн. Долл. США, в настоящее время отправляются в Венесуэлу , что является частью более широкой сделки между двумя странами, санкционированными США, в условиях усиления напряженности между Тегераном и ВашингтономПутешествие танкеров началось после того, как лидер Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Ирану за помощью в перевозке химикатов, необходимых на стареющем нефтеперерабатывающем заводе в условиях нехватки бензина, что является признаком более широкого экономического и политического хаоса, охватившего когда-то крупнейшего в Латинской Америке добытчика нефти.Для Ирана танкеры представляют собой способ внести деньги в его институты власти, испытывающие нехватку денег, и оказать собственное давление на США, которые при президенте Дональде Трампе вели максималистские кампании против обеих стран.Но эта стратегия дает толчок возобновлению конфронтации между Исламской Республикой и Америкой как в Персидском заливе, где произошел ряд обостряющихся инцидентов, часто связанных с нефтяной промышленностью в прошлом году, так и за его пределами.«Это новость для всех», - сказал капитан Ранджит Раджа, аналитик, который отслеживает отгрузки нефти и нефтепродуктов морем в информационной компании Refinitiv бензина. «Мы не видели ничего подобного раньше»Пресс-секретарь Пентагона майор армии США Роб Лодевик отказался комментировать действия иранских судов.Аналитики уже предупреждают о растущей вероятности возобновления конфронтации между США и Ираном, правительство которого недооценивало, а затем месяцами боролось с пандемией коронавируса.В апреле США обвинили Иран в проведении «опасных и беспокоящих» маневров вблизи американских военных кораблей в северной части Персидского залива. Иран также подозревался в кратковременном захвате нефтяного танкера под флагом Гонконга непосредственно перед этим.