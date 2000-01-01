19.05 13:52 MIGnews.com

Китай: Вирус не уважает границ

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В понедельник Китай, защищаясь на сессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил, что «вирус не уважает границы».Выступая на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ по видеосвязи, президент Китая Си Цзиньпин сказал: «История человеческой цивилизации - это история борьбы с болезнями и преодоления последствий стихийных бедствий ... Равное или национальное значение не имеет отношения к болезни».Пообещав в течение следующих двух лет 2 млрд. Долл. США в борьбе со смертельной инфекцией, Си настаивал, чтобы ВОЗ «возглавила глобальные ответные меры».Китай столкнулся с критикой в отношении пандемии COVID-19, который появился в центре города Ухань в декабре прошлого года. С тех пор она распространилась на 188 стран и территорий, в результате чего погибло более 315 000 человек. Более 4 миллионов человек были заражены.«Под руководством д-ра Тедроса [Адханом Гебреясус] ВОЗ внесла важный вклад в руководство и продвижение глобальной реакции на COVID-19. Его хорошая работа приветствуется международным сообществом. В этот критический момент поддержка ВОЗ означает поддержку международного сотрудничества, а также борьбу за спасение жизней. Китай призывает международное сообщество увеличить политическую и финансовую поддержку ВОЗ, с тем чтобы мобилизовать ресурсы во всем мире для борьбы с вирусом », - сказал Си.Заявление приобретает значение, поскольку США прекратили финансирование всемирного органа здравоохранения.Тем не менее, Си сказал, что люди по всему миру «смотрели друг на друга и сплотились как один».Отстаивая стратегию своего правительства против пандемии, Си сказал: «Мы всегда действовали с открытостью, прозрачностью и ответственностью. Мы своевременно предоставили информацию ВОЗ и соответствующим странам. Мы опубликуем последовательность генома в самое ближайшее время. Мы поделились опытом контроля и лечения со всем миром без оговорок. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы поддерживать и помогать нуждающимся странам ».Он сказал, что Китай предоставит 2 миллиарда долларов в течение двух лет для оказания помощи в ответе на COVID-19 и в социально-экономическом развитии пострадавших стран, особенно развивающихся.Президент Китая также заявил, что Китай вместе с ООН создаст глобальный склад гуманитарного реагирования и центр в Китае. «Это обеспечит работу противоэпидемических цепочек поставок и создаст зеленые коридоры для ускоренной транспортировки и таможенного оформления».Обращая внимание на африканские страны, Си сказал, что Китай создаст «механизм сотрудничества» для своих больниц, чтобы объединить усилия с 30 африканскими больницами, чтобы помочь континенту повысить его готовность к болезням и возможности борьбы с ними.Отвечая на глобальный спрос на то, чтобы сделать вакцину COVID-19, когда она будет доступна, бесплатной для всех, Си сказал: «Вакцина COVID-19, когда она будет доступна, станет глобальным общественным благом».«Это будет вкладом Китая в обеспечение доступности и доступности вакцин в развивающихся странах», - добавил он.Китай также поддержал призыв бедных стран к приостановлению выплаты задолженности.«Китай также готов работать с международным сообществом, чтобы усилить поддержку наиболее пострадавших стран, испытывающих наибольшее напряжение обслуживания долга, чтобы они могли справиться с текущими трудностями», - сказал он.