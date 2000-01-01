19.05 15:52 MIGnews.com

Успешный запуск Х-37В

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Космические силы США успешно повторно запустили секретный космический самолет X-37B из своей шестой серии.Укомплектованный набором экспериментов НАСА и Космических сил, многоразовый беспилотный корабль был запущен в воскресенье со станции ВВС Кейп-Канаверал во Флориде. Первоначально планировалось запустить его субботу, но плохая погода задержала планы.X-37B остается секретным проектом, но тем не менее ВВС и Космические силы объявили, что его запуск состоится раньше времени. Воскресный запуск знаменует собой первый опыт под началом космических сил.Министр ВВС Барбара Барретт заявила, что эта миссия будет первой, которая будет использовать присоединенный отсек для проведения дополнительных испытаний, и будет проведено самое большое количество экспериментов в истории программы.Среди экспериментов, которые он будет проводить во время своего пребывания на орбите, можно провести далеко идущие последствия для мировой энергетики.Военно-морская исследовательская лаборатория США проверит преобразование солнечной энергии в микроволновую радиочастотную энергию, которую можно отправить обратно на Землю.Корабль вернулся из своей пятой миссии в октябре, проведя 780 дней на орбите.В целом X-37B провел более 2860 дней в экспериментах на орбите и преодолел более миллиарда миль, по словам производителя Boeing.