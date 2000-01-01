19.04 10:55 MIGnews.com

Куда Эрдоган поведет страну?

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Оценивая прошедший в Турции референдум, эксперты отмечают неоднозначность итогов плебисцитаА. турецкая оппозиция в лице Республиканской народной партии (РНП) потребовала отменить результаты воскресного референдума о конституционных изменениях в стране из-за нарушений в ходе голосования и направила по этому поводу официальный запрос в Высший избирательный совет Турции, сообщает во вторник, 18 апреля, агентство Associated Press.Напомним, сторонников президента Эрдогана, проголосовавших за расширение его полномочий, по официальным данным набралось немногим более 51 % (примерно 25 млн человек), в то время как против изменений конституции высказались 48,59 % (около 23 млн.777 тыс.) при явке 86%.Накануне президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме и в телефонном разговоре пообещал тесное сотрудничество с Анкарой по Сирии, Ираку и в борьбе с курдскими боевиками.Москва также поддержала турецкого лидера. Пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, призвал «с уважением относиться к волеизъявлению народа Турции на референдуме».Согласно отчету ОБСЕ, референдум прошел в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок. Эрдоган категорически отверг критику.В Евросоюзе заявили, что «приняли к сведению» итоги референдума и акцентировали внимание на небольшом итоговом разрыве и возможных нарушениях.Как отмечает эксперт по евразийской политике аналитического центра «Международная организация стратегических исследований» (Анкара) Керим Хас, несмотря на то, что фактически власть в стране не изменится, а внешнеполитический курс не претерпит кардинальных изменений в краткосрочной перспективе, все же можно ожидать более активных действий руководства Турции на нескольких направлениях.Поддержка властями Турции недавних авиаударов США в Сирии свидетельствует, что Анкара посылает позитивный сигнал Белому дому«Во-первых, Анкара ожидает улучшения турецко-американских отношений в целом и взаимодействия с Вашингтоном по урегулированию сирийской проблемы. Поддержка властями Турции недавних авиаударов США в Сирии свидетельствует, что Анкара посылает позитивный сигнал Белому дому. В то же время для Турции есть ряд принципиальных моментов, в которых видение двух государств расходятся»,- считает эксперт.В основном «разночтения» касаются поддерживаемых Вашингтоном боевых ответвлений «Рабочей партии Курдистана» в Сирии, то есть – партии «Демократический союз» и ее военного крыла, которая в Турции считается террористической организацией, уточнил аналитик. Также он не исключил вероятность закулисных переговоров между Москвой и Вашингтоном по Сирии весьма велика, что, по его словам, может повлечь за собой «вытеснение» Турции из зоны ее стратегических интересов.«Во-вторых, европейский вопрос до сих пор остается для Турции открытым, – продолжил Керим Хас. – Несмотря на ряд существенных разногласий с некоторыми европейскими государствами, ЕС остается весомым торговым и финансовым партнером Анкары. Более того, можно предположить, что власти Турции могут в ближайшем будущем усилить свое давление на ЕС, имея в руках очевидный козырь – соглашение по мигрантам».Кроме того, эксперт допустил, что отношения с Москвой также могут претерпеть изменения.«Анкара пока выбрала выжидательную позицию на внешнеполитическом пространстве и определяет, с кем ей сегодня приемлемо идти вместе в Сирии – с Москвой или Вашингтоном? – считает он.Все противоречивые тенденции скорее всего будут нарастать, полагает Керим Хас. Что касается итогов референдума, то, как ему представляется, их можно рассматривать под разными углами.«Основной вопрос заключается в том, каким образом результаты волеизъявления будут интерпретированы властями страны и какие выводы за этим последуют», – заключил эксперт.