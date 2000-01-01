19.03 14:14 MIGnews.com

Иран - региональный или мировой лидер?

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Глава полиции Ирана, бригадный генерал Хосейн Аштари заявил, что сегодня ИРИ благодаря "Священной обороне" является ведущей державой в мире.Он считает, что благодаря крови мучеников восьмилетней "Священной обороны", Иран сегодня находится в полной безопасности и достиг прогресса в различных сферах промышленности, медицины и обороны.Далее генерал сбавил обороты и пояснил, что: "В период Священной обороны Иран имел минимальный оборонный потенциал, однако в настоящее время ИРИ опережает всех по оборонному оборудованию в регионе". То есть Иран уже не ведущая держава в мире, а просто опережает всех в регионе. То есть такой себе региональный лидер, но ни как уже не в мировом масштабе."Священная оборона" - Ирано-иракская война, иногда Первая война в Персидском заливе, или Первая война в заливе — военный конфликт между Ираком и Ираном, продолжавшийся с 1980 по 1988.