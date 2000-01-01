19.02 10:04 MIGnews.com

Турция и США взаимодействуют по Идлибу

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Президенты США и Турции вместе работают над урегулированием ситуации в сирийском Идлибе. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя журналистам итоги телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся в конце минувшей недели.«Мы работаем с Эрдоганом вместе (по вопросу Идлиба)», - сказал американский лидер.Он отметил, что между Вашингтоном и Анкарой налажено тесное взаимодействие по вопросу Идлиба.Трамп также назвал турецкого коллегу «сильным и жестким» лидером, отметив, что у них сложились «хорошие отношения».Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что в ходе состоявшегося в конце минувшей неделе телефонного разговора Трамп поблагодарил президента Эрдогана «за усилия Турции по предотвращению гуманитарной катастрофы (в Идлибе – ред.)».Тем временем, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик прокомментировал итоги двухдневных турецко-российских переговоров по Идлибу в Москве.«До сведения российской стороны в ясной и открытой форме доведена необходимость вывода сил режима Башара Асада за пределы зоны деэскалации. В противном случае Турция обеспечит это собственными ресурсами, для чего ведется соответствующая военная подготовка», - сообщил Челик.По словам Челика, действия Турции по Идлибу продиктованы угрозой терроризма в регионе, необходимостью защиты национальных интересов Турции и предотвращения гуманитарной катастрофы в регионе.Представитель правящей партии Турции отметил, что турецкая делегация подготовит детальный доклад об итогах переговоров в Москве.