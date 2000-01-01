Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Турция и США взаимодействуют по Идлибу | Фото:19.02 10:04   MIGnews.com

Турция и США взаимодействуют по Идлибу

Президенты США и Турции вместе работают над урегулированием ситуации в сирийском Идлибе. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя журналистам итоги телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся в конце минувшей недели.

«Мы работаем с Эрдоганом вместе (по вопросу Идлиба)», - сказал американский лидер.

Он отметил, что между Вашингтоном и Анкарой налажено тесное взаимодействие по вопросу Идлиба.

Трамп также назвал турецкого коллегу «сильным и жестким» лидером, отметив, что у них сложились «хорошие отношения».

Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что в ходе состоявшегося в конце минувшей неделе телефонного разговора Трамп поблагодарил президента Эрдогана «за усилия Турции по предотвращению гуманитарной катастрофы (в Идлибе – ред.)».

Тем временем, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик прокомментировал итоги двухдневных турецко-российских переговоров по Идлибу в Москве.

«До сведения российской стороны в ясной и открытой форме доведена необходимость вывода сил режима Башара Асада за пределы зоны деэскалации. В противном случае Турция обеспечит это собственными ресурсами, для чего ведется соответствующая военная подготовка», - сообщил Челик.

По словам Челика, действия Турции по Идлибу продиктованы угрозой терроризма в регионе, необходимостью защиты национальных интересов Турции и предотвращения гуманитарной катастрофы в регионе.

Представитель правящей партии Турции отметил, что турецкая делегация подготовит детальный доклад об итогах переговоров в Москве.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:46
Женщина из Иордании третью неделю не называет полиции имени
10:25
Эрекат: иностранные компании должны покинуть Иудею и Самарию
09:43
Эхуд Барак: Мандельблитт должен подать в отставку сегодня
09:39
Трактор грабителей вырвал из стены банкомат с 700000 шекелей
09:18
Мощный взрыв прогремел в Лоде: есть погибший
09:05
Путин уволил Суркова
08:57
ПРО – последний рубеж защиты Израиля от ядерной атаки Ирана
08:36
Для кого коронавирус опаснее всего
08:27
"Опубликовать записи Ашкенази-Мандельблитта до выборов"
08:15
В сеть попало фото Джареда Лето с моделью из РФ и его мамой
07:54
Число жертв коронавируса перевалило за две тысячи
07:33
Страшная авария у Кирьят-Малахи: вэн столкнулся с грузовиком
07:12
Йехуду Глика обвинили в краже материалов расследования
06:44
Ганц: что случилось, Нетаниягу? - Твои дебаты - в суде
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus