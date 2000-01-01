19.02 17:23 MIGnews.com

Турецкие и иранские СМИ обмениваются ударами по Сирии

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Как сообщает Arab News, турецкие и иранские средства массовой информации жестко атакуют друг друга на фоне глубоко укоренившейся напряженности между двумя странами.Так, государственное турецкое агентство Anadolu опубликовало статью с мнением, в которой критически обсуждались напряженные отношения с Ираном из-за Сирии.В ней говорится: «Турецкое видение регионального развития и интеграции противоречит региональной стратегии Ирана, в которой приоритет отдается геополитическим победам.«Игнорируя опасения Анкары в борьбе с терроризмом во время операции« Мирная весна », Тегеран в настоящее время направляет свои шиитские ополчения на поле против Турции, которая активно пытается предотвратить гуманитарный кризис».Аналитическая статья под названием «Фронт Идлиб, ослабление потенциала иностранных операций Ирана» была написана Хади Ходабанде Луи, исследователем из Исследовательского центра Ирана в Анкаре.На протяжении гражданской войны в Сирии Турция поддерживала повстанцев, которые хотели свергнуть Башара Асада, в то время как Иран поддерживал режим Асада. Тем не менее, две страны сотрудничают для достижения политического урегулирования конфликта.В свою очередь, в редакционной статье, опубликованной в иранской газете «Энтехаб», сравнивались военные действия Турции в Сирии с обстрелами Израилем сил Асада.В начале февраля израильские, как писали СМИ, самолеты выпустили ракеты по целям вблизи столицы Сирии Дамаска, и они поразили позиции сирийской армии и ополченцев, поддерживаемых Ираном. По сообщениям было убито 23 человека.Находясь в числе государств-гарантов мирного процесса в Астане для Сирии, направленного на прекращение сирийского конфликта, Турция и Иран уже стали свидетелями хрупкости своих отношений в октябре 2019 года, когда Иран подверг критике действия Турции по созданию военных постов внутри Сирии, подчеркнув необходимость уважать целостность Сирии.Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Иран в предательстве консенсуса между двумя странами после осуждения Тегераном операции Турции в северной Сирии против сирийского курдского ополчения YPG.Сэмюэль Рамани, аналитик по Ближнему Востоку в Оксфордском университете, считает, что силы Асада решительно побеждают, и способность Турции противостоять им значительно снижается.«Силы Асада укрепили свой контроль над западным Алеппо и неуклонно продвигаются в Идлибе. Турция не считает иранские посреднические предложения в Сирии заслуживающими доверия, тем более что иранские СМИ оправдывают их, утверждая, что Турция нарушила условия Сочинского соглашения, укрыв экстремистов. Турция настаивает на том, что Россия нарушила Сочи, поддержав наступление Асада », - сказал он.Что касается конфликта в СМИ, Рамани считает, что Турция и Иран вовлечены в информационную войну из-за Сирии, и оба пытаются представить другого как агрессора.«Это способ сплотить общественную поддержку в обеих странах вокруг более конфронтационного позерства, в случае большей военной эскалации, которая фактически видит турецкие и иранские силы в прямом бою, а не только Асада и турецких доверенных лиц», - сказал он.