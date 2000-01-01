19.02 16:20 MIGnews.com

Помпео: Вашингтон готов говорить с Ираном в любое время

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Власти Соединенных Штатов Америки готовы к диалогу с иранским руководством «в любое время».Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.По его словам, при этом необходимо, чтобы Тегеран «фундаментально» изменил свое поведение иначе кампания максимального давления на него будет продолжена.«Мы не спешим, кампания давления продолжается. Это не просто кампания по экономическому давлению ... это также изоляция посредством дипломатии », - заявил Помпео журналистам в эфиопской столице Аддис-Абебе.