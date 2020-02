19.02 11:07 MIGnews.com

Как Иран финансировал войну Асада за счет своих же граждан

В 2012 году, когда сирийский режим, казалось, находился на грани гибели, иранские лидеры приняли решение, которое изменило исход войны и имеет далеко идущие последствия для всего региона, а также для самого Ирана,- утверждает The New Arab.Несмотря на идеологические разногласия, Иран и Сирия в течение десятилетий согласовывали ключевые проблемы на Ближнем Востоке, такие как во время гражданской войны в Ливане, формируя мощную ось, направленную на противодействие влиянию США, Саудовской Аравии и Израиля в регионе.«Арабская весна» увидела, что Тегеран и Дамаск снова работают вместе, чтобы подавить восстание против демократии в Сирии, при том, что Иран считает выживание Башара Асада критическим для выживания его собственного режима в долгосрочной перспективе.Перед своей смертью в январе генерал Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Касем Сулеймани создал войска из тысяч иностранных боевиков, которые вторглись в Сирию под предлогом защиты мусульманской святыни Сайида Зайнаб Шиит.Позже, Сулеймани эффективно контролировал наземные кампании режима Асада через сеть местных и иностранных ополченцев.Вклад Ирана для поддержки Асада оценивается некоторыми источниками примерно в 15 миллиардов долларов в год, хотя аналитики подчеркивают, что реальная цифра может быть даже выше.А человеческая цена - это тысячи убитых иранских и иностранных боевиков и серьезный ущерб репутации Тегерана в арабском мире с суннитским большинством, с незначительными или незаметными выгодами для иранского народа.«Главная цель Ирана состояла в том, чтобы спасти сирийский режим от краха, и они достигли этого. Но получили ли они достаточно влияния, чтобы оправдать иранские жертвы в Сирии? Заявленные экономические выгоды с меньшей вероятностью материализуются», - рассказал The New Arab Моханад Хаге Али, Директор по связям и сотрудник Центра Карнеги на Ближнем Востоке.Внутреннее впечатление таково, что иранские деньги тратятся на внешние причины, которые приносят санкции, а не потенциальные выгоды. Вот почему иранский режим пытается представить это как выгоду от этих внешних вмешательств. То есть, что этоне просто бесплатная помощь, а есть некоторая экономическая выгода.Похоже, что Россия получила больше выгод от своего вмешательства в Сирию, чем Тегеран, и с небольшими потерями в силах из-за ее сосредоточения на воздушных бомбардировках, а не на наземных операциях.