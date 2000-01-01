19.02 15:15 MIGnews.com

Вооружались и будем вооружаться

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В воскресенье верховный лидер исламской революции, аятолла Хаменеи в ходе выступления в Тебризе, заявил, что опора на зарубежье не принесла никакой выгоды стране в СВПД и в ядерных переговорах:"Мы видели результат зависимости от иностранцев в вопросе СВПД, мы доверяли им на ядерных переговорах, но не получили выгоды".По его мнению: "Нужно использовать иностранцев, но нельзя полагаться на них, потому что это влияет на судьбу страны по-разному, и все должностные лица должны обратить внимание на этот очень важный вопрос".Верховный лидер Исламской революции подвергнув резкой критике врагов, которые угрожают человечеству своим оружием, но противостоят иранской ракетной мощи, добавил: "Как этот вопрос касается вас? Вы хотите, чтобы иранский народ отказался от ракетной и другой обороны, чтобы иметь возможность надавить на него. "Конечно, мы тоже считаем запретными ядерное оружие и оружие массового уничтожения, но мы будем с упорством добиваться того, что считаем необходимым для себя".Если внимательно отнестись к этому заявлению аятоллы Хаменеи то можно считать его подтверждением наличия у Ирана планов по развитию программы ядерного оружия и оружия массового уничтожения и намерения упорно добиваться прогресса на этом пути.