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ИГИЛ меняет правила 19.02 13:03   MIGnews.com

ИГИЛ меняет правила

В то время, как группировка "Исламское государство" продолжает терять территории в Ираке и Сирии, характер ее пропаганды претерпевает существенные изменения, отмечают аналитики.

Эксперт лондонского Международного центра исследования проблем радикализации Чарли Уинтер проанализировал один из последних видеороликов, выпущенных группировкой. В нем показана атака смертников на силы иракской армии в Мосуле.

"Здесь есть заметный сдвиг от идеи исламской утопии к сосредоточенности на военных действиях, – констатирует эксперт. – В этом и других подобных видео все призвано показать: да, “Исламское государство” теряет территории, но старается сделать так, чтобы оборона этих территорий нанесла противнику как можно больше потерь".

Когда группировка была на пике своей мощи, многие из ее видеоматериалов были посвящены утопии "исламского халифата": они содержали в основном мирные пейзажи с минимумом батальных сцен. Зачастую авторы видео призывали мусульман приехать на территорию "Исламского государства" в Сирии и Ираке.

Интересно отметить, что, по мнению Уитера, "Группировка по-прежнему пытается достучаться до иностранных бойцов, но качественно иным образом. Она больше не призывает людей переезжать в Ираке и Сирию. Теперь она говорит им оставаться дома и наносить удары оттуда".
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