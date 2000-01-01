19.01 14:25 MIGnews.com

Трамп предупреждает Хаменеи

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Президент Трамп в пятницу предупредил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, чтобы он был «очень осторожен со своими словами» после того, как тот использовал редкое публичное выступление, чтобы высмеять «американских клоунов» и защитить иранских военных.«Так называемый «верховного лидер» Ирана, который в последнее время не был таким верховным, имел что сказать о Соединенных Штатах и ​​Европе кроме противных вещей, - написал Трамп. «Их экономика рушится, а их люди страдают. Он должен быть очень осторожным со своими словами!»Трамп продолжал убеждать иранских лидеров «отказаться от террора» и «сделать Иран снова великим». Кроме того, не так давно Трамп выступил с поддержкой антиправительственных протестов в Иране. Демонстрации начались после того, как средства ПВО Исламской республики случайно сбили украинский авиалайнер близ Тегерана.«Благородные люди Ирана, которые любят Америку, заслуживают правительства, которое больше заинтересовано в том, чтобы помочь им осуществить свои мечты, чем убивать их за требовательное уважение», - написал Трамп. «Вместо того чтобы вести Иран к гибели, его лидеры должны отказаться от террора и снова сделать Иран великим!» - сообщает The Hill.Хаменеи использовал свою первую проповедь в Тегеране за восемь лет, чтобы выступить против недавнего удара США по генералу Касему Сулеймани и утверждать, что ответная ракетная атака Ирана на иракские базы нанесла «удар по имиджу Америки». Он также заявил, что США только притворяются, что хотят поддержать иранский народ, но на самом деле хочет «вонзить ядовитый кинжал» ему в спину.