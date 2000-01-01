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Асад увеличил наказание за платежи в иностранной валюте | Фото:19.01 12:40   MIGnews.com

Асад увеличил наказание за платежи в иностранной валюте

В последние недели сирийский фунт на черном рынке упал до 1200 долларов за доллар, несмотря на официальный курс доллара США, установленный на уровне 434.

Президент Сирии Башар Асад в субботу увеличил наказание за проведение операций в иностранной валюте до семи лет каторжных работ, после того, как сирийский фунт упал на черном рынке.

По его словам, новый указ «повысил штраф для любого, кто имеет дело с чем-либо, кроме сирийского фунта по платежам или какой-либо коммерческой сделке».

В заявлении президента говорится, что наказание было увеличено с трех лет лишения свободы до семи лет каторжных работ, а также штрафа.

Наряду с этим, наказание будет применяться и к операциям, оплачиваемым драгоценными металлами.

В последние недели сирийский фунт на черном рынке упал до 1200 долларов за доллар, несмотря на официальный курс доллара США, установленный на уровне 434.

До начала гражданской войны в Сирии в 2011 году курс составлял 48 фунтов за доллар.
Сирийцы встревожены рекордными повышениями цен основных продуктов питания, таких как сахар и рис, в то время как отключения электроэнергии в районах, где держится режим, увеличились из-за нехватки топлива.

Экономисты, выступающие за режим, обвиняют в экономическом кризисн в международные санкции против Дамаска.

Они говорят, что недавняя де-факто девальвация сирийского фунта вызвана кризисом ликвидности в соседнем Ливане, который долгое время служил каналом для обмена валюты в контролируемые режимом районы Сирии.

В субботу Асад также увеличил штрафы за распространение информации, которая стремится «подорвать уверенность в силе валюты страны».

Почти девятилетняя гражданская война в Сирии разрушила экономику страны и истощила ее валютные резервы.

Множество международных санкций было нацелено на правительство Асада и связанных с ним бизнесменов с начала войны в 2011 году.


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