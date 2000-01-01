19.01 19:05 MIGnews.com

США не пустили военных РФ к месторождению нефти в Сирии

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Военные США преградили путь российским военным, направлявшимся на одно из месторождений нефти в провинции Хасеке.Американские военные, дислоцированные в районах Сирии, подконтрольных боевикам YPG/PKK, пресекли попытку российских военных проследовать к нефтяному месторождению "Джул Агы" в районе Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке.По информации местных источников, американцы преградили путь российским военным, проводившим рейд вблизи города Румейлан,- сообщает ИА Анадолу.Выехав из населенного пункта Амуда российские военные не смогли проследовать в район месторождения "Джул Агы", так как им преградили путь американцы. В итоге они были вынуждены прекратить рейд и вернуться в пункт базирования.Отметим, что в сирийском районе Румейлан расположена военно-воздушная база ВС США. Несколько дней назад поддерживаемые американцами боевики YPG/PKK также преграждали путь российским военным, пытавшимся создать блокпост вблизи одного из нефтяных месторождений в Румейлане. Путь российскому конвою был прегражден в районе населенного пункта Камышли. В итоге российские военные сменили маршрут и направились в район аэропорта города Камышли, подконтрольного режиму Башара Асада.После начала операции «Источник мира» США оставили ряд военных баз в Сирии и перебазировали военных к нефтяным месторождениям.На сегодняшний день американские войска дислоцированы на 11 военных базах и пунктах Сирии в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор.