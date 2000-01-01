19.01 11:08 MIGnews.com

Турецкий политик призвал Россию не поддерживать Асада

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Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели призвал Россию отказаться от поддержки режима Башара Асада в Сирии.«Ситуация в Идлибе должна быть урегулирована. Россия должна прекратить поддержку силам режима Асада и развивать диалог с Турцией. Союз с Асада не принесет никакой пользы Москве», - сказал Бахчели.По словам Бахчели, необходимо приложить усилия для формирования единой позиции по борьбе с терроризмом в мире.Политик подчеркнул, что путь к миру в Сирии лежит через подготовку новой конституции.«Новая Конституция сформирует основу для обеспечения территориальной целостности Сирии и проведения демократических выборов, которые приведут к смене Асада поддерживаемым народом политиком», - сказал Бахчели.