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Турецкий политик призвал Россию не поддерживать Асада | Фото:19.01 11:08   MIGnews.com

Турецкий политик призвал Россию не поддерживать Асада

Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели призвал Россию отказаться от поддержки режима Башара Асада в Сирии.

«Ситуация в Идлибе должна быть урегулирована. Россия должна прекратить поддержку силам режима Асада и развивать диалог с Турцией. Союз с Асада не принесет никакой пользы Москве», - сказал Бахчели.

По словам Бахчели, необходимо приложить усилия для формирования единой позиции по борьбе с терроризмом в мире.

Политик подчеркнул, что путь к миру в Сирии лежит через подготовку новой конституции.

«Новая Конституция сформирует основу для обеспечения территориальной целостности Сирии и проведения демократических выборов, которые приведут к смене Асада поддерживаемым народом политиком», - сказал Бахчели.


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