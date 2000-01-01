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Аббас ищет вариант переноса палестинских выборов | Фото:19.01 10:35   MIGnews.com

Аббас ищет вариант переноса палестинских выборов

Высокопоставленный источник в администрации председателя ПНА заявил «Аль-Монитор», что президент Махмуд Аббас склонен отложить выпуск указа президента, который определит сроки проведения всеобщих выборов в Палестине (законодательных и президентских) до дальнейшего уведомления. Это произошло после безразличия Израиля к палестинской просьбе разрешить проведение выборов в Иерусалиме, что может поставить под угрозу весь процесс.

Палестинская автономия (ПНА) направила официальное письмо израильскому правительству 10 декабря с просьбой разрешить палестинцам в Восточном Иерусалиме участвовать в всеобщих выборах после того, как палестинское правительство объявило 14 ноября о достижении палестинского консенсуса в отношении их проведения. Израиль не ответил на запрос палестинцев до сих пор.

Соглашение Осло II 1995 года гласит, что палестинцы в Иерусалиме имеют право участвовать в палестинских выборах при условии, что Израиль примет меры для осуществления этого шага.

Источник сообщил, что Аббас попросил Европейский Союз (ЕС) и Россию оказать давление на Израиль, чтобы он разрешил проведение выборов в Иерусалиме и предоставил там палестинцам право голоса, как это было в 1996, 2005 и 2006 годах.

Мустафа аль-Саваф, политический аналитик заявил «Аль-Монитор», что он сомневается в серьезности Аббаса в проведении всеобщих выборов на палестинских территориях.
По его словам, «Аббаса заявления перед Организацией Объединенных Наций от 26 сентября 2019 года, было сделано под давлением международного сообщества , так как палестинские выборы не проводилось в течение 14 лет.»

Он отметил: «Но я думаю, что Аббас не готов и не серьезно относится к выборам из-за внутренних проблем ФАТХа , главным образом, [спора с] Демократическим реформистским течением ФАТХа во главе с побежденным лидером Мохаммедом Дахланом».

По словам Савафа, Аббас считал, что ХАМАС откажется участвовать в выборах при условии достижения в первую очередь палестинского примирения. Но одобрение Хамаса было шокирующим, сказал он. Он добавил: «По этой причине Аббас искал другие препятствия, настаивая на том, чтобы увязать выпуск указа о выборах с принятием Израилем проведения выборов в Иерусалиме. Аббас хочет привлечь Израиль к ответственности перед всем миром за неудачную попытку провести всеобщие выборы ».


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