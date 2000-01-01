18.12 17:59 MIGnews.com

ХАМАС готовит нападения на Израиль с одобрения Эрдогана

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Согласно эксклюзивному репортажу “The Telegraph ”, «ХАМАС готовит нападения на Израиль со стороны Турции, с одобрения Эрдогана), опубликованному во вторник, стенораммы допросов израильской полиции показали, что высокопоставленные боевики ХАМАСа планируют в Стамбуле прямые операции в Иерусалиме, Иудее и Самарии, включая попытку убийства бывшего мэр Нир Баркат.В материале отмечается, что Израиль неоднократно заявлял Турции о том, что ХАМАС использует Стамбул для планирования нападений, что не помешало президенту Эрдогану встретиться с главой ХАМАС Исмаилом Хания в прошлые выходные, и заявил: «Мы будем продолжать поддерживать наших братьев в Палестине». не мешали агентам турецкой разведки поддерживать тесные контакты с агентами ХАМАС в Стамбуле.ХАМАС пользуется безопасной гаванью в Стамбуле, хотя ЕС и США считают его террористической группой (Великобритания признает в качестве террористов только свое вооруженное крыло, бригады Изз ад-Дин аль-Кассам). ХАМАС также избегают прозападные арабских государств, такие как Саудовская Аравия.Документы израильской полиции, на которые ссылается "The Telegraph", свидетельствуют о том, что в феврале чиновник ХАМАСа приказал убить бывшего мэра Иерусалима и лидера "Ликуда" Нира Барката. В другом случае Хишам Хиджаз, оперативник ХАМАСа, освобожденный из израильской тюрьмы по соглашению с Гиладом Шалитом 2011 года, предложил заплатить 20 000 долларов семье любого молодого араба, который добровольно взорвет себя, став террористом-смертником.«Турция оказалась настолько благоприятной средой для ХАМАСа, что заместитель лидера группы Салех аль-Арури, за голову которого правительство США назначило премию в размере 5 миллионов долларов, свободно путешествует в страну, не опасаясь ареста», - сообщил “The Telegraph ”, добавив, что «На этой неделе расслабленный Арури позировал для фотографий с другими лидерами ХАМАС в Стамбуле».Отметим, что “The Telegraph” напомнил своим читателям, что «у Израиля долгая история ликвидаций деятелей ХАМАСа за рубежом», но отметил, что «до сих пор Израиль воздерживался от действий против боевиков ХАМАС в Турции, возможно, из-за опасений по поводу дипломатических последствий таких акций» на территории государства-члена НАТО, с которым оно имеет дипломатические отношения».