18.12 14:50 MIGnews.com

Иранские операции влияния получают новое внимание в США

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Конгресс очень близок к принятию законопроекта, который потребует от администрации Дональда Трампа более пристального контроля за операциями иностранного влияния, в том числе Ираном. Ежегодный законопроект о санкционировании обороны потребует от разведывательного сообщества США создания Центра реагирования на иностранные злонамеренные действия, которому поручено следить за усилиями Ирана, России, Китая и Северной Кореи, чтобы повлиять на политику США и общественное мнение.Отметим, что компания по кибербезопасности FireEye опубликовала майский отчет, в котором подробно освещены тысячи мошеннических аккаунтов в социальных сетях, критикующих выход США из ядерной сделки, санкции против Тегерана и поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, борющейся с повстанцами-хутистами, поддерживаемыми Ираном.FireEye с «низкой уверенностью» оценил, что фальшивые аккаунты «организованы в поддержку политических интересов Ирана». Однако Twitter и Facebook отметили, что они удалили тысячи фальшивых аккаунтов и страниц, созданных в Иране в начале этого года. Google также удалил десятки каналов YouTube, связанных с государственным вещанием Исламской Республики Иран в августе.Палата представителей приняла закон об обороне, в соответствии с которым на прошлой неделе был создан Центр реагирования на иностранные враждебные воздействия 377-48. Сенат уже нача голосование голосование по законодательству.Президент Трамп, как ожидается, подпишет этот закон, поскольку Белый дом поддерживает законопроект.Корпус стражей исламской революции в Иране (IRGC) уже выдвигает аналогичные обвинения против Соединенных Штатов и Израиля, а также арабских стран Персидского залива и европейских стран. КСИР обвинил их - без предоставления доказательств - в организации антиправительственных протестов, которые возникли после того, как Тегеран субсидий покроя топлива.