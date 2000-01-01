18.12 19:37 MIGnews.com

Пекин получил первый китайский авианосец

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Китай принял на вооружение первый авианосец собственной постройки. Корабль "Шаньдун" был передан флоту в порту на острове Хайнань в южной части страны в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, передаёт агентство "Синьхуа".Это второй авианосец в составе китайского флота, но первый спроектированный и построенный собственными силами корабелов КНР.Строительство судна началось в 2012 году, в 2017 он был спущен на воду, с мая 2018 года велись испытания. Вес авианосца составляет 50 тысяч тонн, длина 315 метров, ширина 75 метров."Шаньдун" был задействован в учениях в Южно-Китайском море и в Тайваньском проливе. Это вызвало бурные обсуждения как попытка продемонстрировать силу странам региона и Тайваню."Шаньдун" – усовершенствованная копия советского авианосца "Варяг", купленного Китаем у Украины в 1998 году. Пекин заявлял, что купил тяжёлый авианесущий крейсер для переоборудования его в парк развлечений, однако он был достроен и введён в строй в 2012 году под именем "Ляонин".Отметим, что принятие корабля на вооружение позволит Пекину усилить давление в Южно-Китайском море, принадлежность островов в котором оспаривают Китай, Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней, указывает The Defence Post. В ноябре корабль уже проходил через Тайваньский пролив, Китай считает Тайвань частью своей территории.