Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Пекин получил первый китайский авианосец | Фото:18.12 19:37   MIGnews.com

Пекин получил первый китайский авианосец

Китай принял на вооружение первый авианосец собственной постройки. Корабль "Шаньдун" был передан флоту в порту на острове Хайнань в южной части страны в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, передаёт агентство "Синьхуа".

Это второй авианосец в составе китайского флота, но первый спроектированный и построенный собственными силами корабелов КНР.

Строительство судна началось в 2012 году, в 2017 он был спущен на воду, с мая 2018 года велись испытания. Вес авианосца составляет 50 тысяч тонн, длина 315 метров, ширина 75 метров.

"Шаньдун" был задействован в учениях в Южно-Китайском море и в Тайваньском проливе. Это вызвало бурные обсуждения как попытка продемонстрировать силу странам региона и Тайваню.

"Шаньдун" – усовершенствованная копия советского авианосца "Варяг", купленного Китаем у Украины в 1998 году. Пекин заявлял, что купил тяжёлый авианесущий крейсер для переоборудования его в парк развлечений, однако он был достроен и введён в строй в 2012 году под именем "Ляонин".

Отметим, что принятие корабля на вооружение позволит Пекину усилить давление в Южно-Китайском море, принадлежность островов в котором оспаривают Китай, Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней, указывает The Defence Post. В ноябре корабль уже проходил через Тайваньский пролив, Китай считает Тайвань частью своей территории.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:12
Израильтянка жестко отчитала Совбез ООН из-за обстрелов
19:58
Избиение Заворотнюк: Жигунов резко ответил на обвинения
19:15
Косачеву вновь не дали визу США
18:57
Задержанные в Москве израильтяне освобождены
18:41
Баркат: США должны наказать Турцию из-за ХАМАСа
18:23
82-летний бизнесмен арестован за хранение детского порно
17:59
ХАМАС готовит нападения на Израиль с одобрения Эрдогана
17:33
Цены на воду в Израиле вновь взлетят
17:00
Принц Чарльз собрался посетить ПА
16:41
Берлин за справедливое распределение беженцев
16:13
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
15:50
Нетаниягу: карающая рука достанет каждого, кто причинит вред
15:25
Британец на прогулке нашел скелет ихтиозавра
15:03
Посольство РФ: на въезде в Израиль задержан 5771 россиянин
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus