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Анкара критикует Конгресс США | Фото:18.12 12:40   MIGnews.com

Анкара критикует Конгресс США

МИД Турции подверг критике Конгресс США в связи с угрозами исключить страну из программы по производству истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400.

В обнародованном в понедельник Законопроекте об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, одобренном Сенатом и Палатой представителей Конгресса США, предлагается выделить фонд в размере 440 миллионов долларов на покупку Пентагоном самолетов F-35, заказанных Турцией. Также предлагается ввести санкции против Анкары в рамках Закона о противодействии противникам Америки через санкции (CAATSA). В документе подчеркивается необходимость исключения Турции из программы по созданию F-35. Кроме того, в закон включены пункты о санкциях против компаний, вовлеченных в строительство газопровода «Турецкий поток».

«Мы еще раз напоминаем, что язык угроз и санкций никогда не заставит Турцию отказаться от решительных шагов по обеспечению своей национальной безопасности», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Никто не должен сомневаться в том, что против такого рода инициатив, направленных против Турции, будут приняты необходимые меры», - добавили в МИД Турции.

МИД подчеркнули, что законопроект является демонстрацией неуважительного отношения к «суверенным решениям Турции».

«Конгресс по-прежнему придерживается иррациональной враждебной позиции, неоправданно блокируя наше участие в программе F-35, несмотря на то, что Турция выполнила все свои обязательства»,-заявили в МИД Турции.

Отметим, что в документе указывается, что отображенные в законе попытки отменить эмбарго на поставки американского оружия на Кипр в интересах греческой администрации острова «будут лишь препятствовать усилиям по урегулированию на острове и создадут опасную эскалацию».


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