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Берлин за справедливое распределение беженцев | Фото:18.12 16:41   MIGnews.com

Берлин за справедливое распределение беженцев

Миграционный кризис демонстрирует отсутствие международной солидарности, заявил глава МИД Германии Хайко Маас на I Глобальном форуме по беженцам в Женеве.

Отметим, что, по утверждению Мааса, кризиса беженцев нет, существует кризис единства международного сообщества.

По его словам, нагрузка по беженцам должна равномерно распределяться между странами и не перекладываться лишь на одни плечи.

«Беженцам необходимо предоставить все условия для нормальной жизни. На сегодняшний день лишь 20 процентов стран приняли беженцев. При этом девять из 10 стран, принимающих беженцев, фиксируют низкий уровень доходов»,- сказал глава дипломатии.

Маас призвал к справедливому распределению беженцев между странами.


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