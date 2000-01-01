18.12 10:00 MIGnews.com

Эрдоган уверен в Америке

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По информации информационного агентства "Анатолия", несмотря на угрозы Америки расторгнуть договор на поставку истребителей F-35 из-за несогласованности политики Анкары с Вашингтоном, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция, помимо получения 120 истребителей, некоторые детали для самолетов будет производить внутри страны.Кроме того, президент Турции предупредил власти Саудовской Аравии относительно того, что нельзя считать мир наивным в отношении убийства саудовского журналиста-критика Джамала Хашогги, и, что рано или поздно Саудовская Аравия будет вынуждена ответить за это преступление.Эрдоган заявил: "Турция не предоставит документы по делу об убийстве, запрошенные Саудовской Аравией, и считает, что виновные в этом убийстве должны предстать перед судом в Стамбуле".