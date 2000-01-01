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Россия успокоила Америку и ее союзников 18.12 18:03   MIGnews.com

Россия успокоила Америку и ее союзников

Как известно, президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из Договора РСМД. По его словам, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Американский лидер добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.

В то же время, в интервью "Красной звезде" командующий ракетными войсками генерал-полковник Сергей Каракаев заявил:

"Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН)".

"Влияние последствий выхода США из ДРСМД, последующего размещения американских ракет средней дальности в Европе и связанных с этим новых угроз нашей безопасности, несомненно, учитывается", — сказал он. В свою очередь начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов пояснил, что Москва не будет связана никакими обязательствами по ДРСМД, если из него выйдут США. Он уточнил, что объектами поражения в случае ответных действий Москвы станут не сами США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и малой дальности.


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