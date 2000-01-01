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В США зарегистрирован новый антииранский фонд | Фото:18.11 10:05   MIGnews.com

В США зарегистрирован новый антииранский фонд

Фонд защиты демократий, Вашингтонский аналитический центр, выступающий за жесткую линию в отношении Ирана, официально зарегистрирован для лоббирования американских политиков сегодня.

FDD Action, некоммерческая организация, созданная руководителями аналитического центра в конце 2018 года, зарегистрирована в соответствии с внутренним Законом о раскрытии информации о лоббировании, называя себя группой, занимающейся «пропагандой вопросов национальной безопасности и внешней политики США».

Тайлер Стэплтон, заместитель директора FDD отношения с Конгрессом, является единственным зарегистрированным лоббистом в учетной записи, которая вступает в силу 1 октября.

FDD Action будет лоббировать несколько законодательных актов, в том числе усилия, направленные на то, чтобы придать сирийским курдам и другим лицам, сотрудничавшим с вооруженными силами США в Сирии, особый статус иммигранта; не допустить попадания американского финансирования в районы, находящиеся под контролем Башара Асада, через Организацию Объединенных Наций; поручить Государственному департаменту издавать отчеты о школьных учебниках Саудовской Аравии и о том, поощряют ли они насилие; и активизировать сотрудничество между Соединенными Штатами и Израилем в борьбе с «беспилотниками-убийцами».

Группа также сообщила, что будет лоббировать не менее четырех законопроектов, которые наложат санкции на Турцию после вторжения Анкары в северо-восточную Сирию, чтобы отбросить поддерживаемых США курдских боевиков.

Регистрация приносит больше прозрачности операциям влияния организации, которая выделяется среди мозговых центров Вашингтона за ее защиту своих предпочтительных политических позиций, особенно в отношении санкций в отношении Ирана.


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