18.11 13:07 MIGnews.com

"У нас есть ракеты, которые могут поразить Израиль и США"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





IRINN TV недавно обнародовало возможности своих ракет большой дальности на телевидении, выпустив анимацию под названием «Взлет ракет», описывающую различные типы ракет и их приблизительную дальность, сообщает Memri.Одним из упомянутых типов ракет является "Фатех-110", который, как сообщается, был поставлен силам "Хизбаллы" в Ливане, которые теперь могут наносить удары по всему Израилю.Другой обсуждаемой ракетой был Ghiam, ракета большой дальности, предназначенная для поражения военных баз США на всем Ближнем Востоке, а также более известные Fajr-3 и Fajr-5, которые использовались ХАМАСом.Самая длинная ракета дальнего радиуса действия, Седжил, которая имеет грузоподъемность 650 кг и дальность 2000 км, также упоминалась в анимации.«Кроме того, очень высокая скорость Седжила - около 4300 метров в секунду - делает его практически невозможным для перехвата врага. Она уничтожит свои цели на оккупированных [израильских] землях менее чем за семь минут».В анимации также отмечалось, что «цель ракеты Ghiam,» состоит в том, чтобы уничтожить военные базы Америки … [Она может быть запущена из специальных бункеров, пусковых установок и подводных лодок ».Что касается палестинских террористических организаций, то в анимации говорится, что ракеты «Фаджр-3» и «Фаджр-5» дают им возможность «позволить палестинским моджахедам превратить различные города сионистского режима в мишени», пишет The Jerusalem Post