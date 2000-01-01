18.11 12:05 MIGnews.com

Фарерские острова любят Израиль

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Как сообщают СМИ, в следующем году в Иерусалиме может увеличиться количество дипломатических представительств.Самоуправляемый архипелаг островов в Атлантическом океане, который называется Фарерские острова, планирует признать Иерусалим столицей Израиля и намерен открыть здесь представительство для дипломатического представительства, говорится в сообщении на датском языке в газете Politiken..Отметим, что согласно изданию, министр иностранных дел Фарерских островов Дженис ав Рана работает над продвижением плана; он сказал газете: «Мы запросили средства на открытие [офиса] в сентябре или октябре 2020 года. Это фактически признание Иерусалима столицей Израиля».Хотя Фарерские острова автономны, они являются частью Дании, правительство которой недовольно этим решением.Однако на архипелаге очень сильны христиане, и Рана сказал, что «Фарерские острова любят Израиль».Дания, однако, не предприняла никаких шагов по перемещению своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим и не открыла там никакого офиса.