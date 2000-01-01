18.10 13:35 MIGnews.com

Анкара - Вашингтон: Тринадцать пунктов за пять суток

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По итогам турецко-американских переговоров в Анкаре 18 октября была достигнута договоренность по ситуации в сирийских районах к востоку от реки Евфрат. Турция согласилась приостановить на пять суток антитеррористическую операцию «Источник мира», проводимую с девятого октября на северо-востоке Сирии.Отметим, что договоренность между Анкарой и Вашингтоном включает 13 пунктов и предусматривает полный вывод отрядов сирийского крыла террористов РКК – YPG из приграничных с Турцией районов севера Сирии.Стороны обязались обеспечить безопасность мирных жителей всех населенных пунктов сирийских районов, где будет создана зона безопасности.У YPG изымут тяжелое вооружение, кроме того, вся военная инфраструктура, созданная террористами, будет уничтожена. Операция «Источник мира», в рамках которой нейтрализовано уже более 700 террористов, будет прекращена после полного вывода боевиков, который продлится 120 часов.Вашингтон обязался отменить все санкции в отношении Анкары.Тем временем Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договоренностям с США о приостановке операции на севере Сирии, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.