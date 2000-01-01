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Анкара - Вашингтон: Тринадцать пунктов за пять суток | Фото:18.10 13:35   MIGnews.com

Анкара - Вашингтон: Тринадцать пунктов за пять суток

По итогам турецко-американских переговоров в Анкаре 18 октября была достигнута договоренность по ситуации в сирийских районах к востоку от реки Евфрат. Турция согласилась приостановить на пять суток антитеррористическую операцию «Источник мира», проводимую с девятого октября на северо-востоке Сирии.

Отметим, что договоренность между Анкарой и Вашингтоном включает 13 пунктов и предусматривает полный вывод отрядов сирийского крыла террористов РКК – YPG из приграничных с Турцией районов севера Сирии.
Стороны обязались обеспечить безопасность мирных жителей всех населенных пунктов сирийских районов, где будет создана зона безопасности.

У YPG изымут тяжелое вооружение, кроме того, вся военная инфраструктура, созданная террористами, будет уничтожена. Операция «Источник мира», в рамках которой нейтрализовано уже более 700 террористов, будет прекращена после полного вывода боевиков, который продлится 120 часов.

Вашингтон обязался отменить все санкции в отношении Анкары.

Тем временем Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договоренностям с США о приостановке операции на севере Сирии, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


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