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США планирует `нерегулярную тактику противодействия` Ирану | Фото:18.10 12:31   MIGnews.com

США планируют "нерегулярную тактику противодействия" Ирану

Как стало известно СМИ, Пентагон пытается завершить план по использованию тактики нерегулярных военных мероприятий для сдерживания военной эскалации Ирана на Ближнем Востоке.

В секретном обзоре, заказанном бывшим министром обороны Джимом Мэттисом, Пентагон стремится найти новые способы противодействия более дешевым военным операциям Ирана, таким как уничтожение в июне надводного беспилотника США за заливом стоимостью 100 миллионов долларов.

«Иран использует, главным образом, через Корпус стражей исламской революции, Quds Force, модель экономии силы и капитала, которая определяет приоритеты относительно недорогих операций», - сказал Мик Малрой, высокопоставленный представитель Пентагона по политике на Ближнем Востоке. «Мы можем сделать гораздо больше для борьбы с этой стратегией, откалибровав наши ответные меры и применив стратегию навязывания контр-затрат против Ирана, чьи карманы намного меньше наших».

Отметим, что представители Министерства обороны обеспокоены тем, что Иран попытался предпринять действия, которые не поддаются ответным действиям США через негосударственные военные подразделения ниже уровня прямой войны, такие как прокси-серверы IRGC, «заводящие» в минные поля норвежские и эмиратские корабли.

По словам Малроя, новая стратегия будет «включать экономию нашего распределения сил и операций, чтобы отрицать стратегический успех Ирана». Это может указывать на то, что Пентагон может попытаться использовать кибератаки и электронную войну для нацеливания на финансовые системы и компьютерные сети Тегерана, сообщили СМИ эксперты. 


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