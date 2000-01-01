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Большинство иранцев против ядерного соглашения | Фото:18.10 11:58   MIGnews.com

Большинство иранцев против ядерного соглашения

Результаты полученные из серии новых опросов иранского общественного мнения, проведенных Центром международных исследований и исследований в области безопасности в Мэриленде и IranPoll, базирующейся в Торонто организацией, показывают, что большинство иранцев больше не поддерживают ядерное соглашение 2015 года, они считают, что их страна должна выйти из сделки, и считают, что Соединенные Штаты нанесли максимальный ущерб, который могли причинить иранской экономике, - сообщает Аль-Монитор.

В апреле, мае, конце августа и начале октября по телефону были проведены опросы около 1000 человек с погрешностью плюс-минус 3,1 процентных пункта для каждого.

Хотя скептицизм всегда в порядке, когда дело доходит до опросов в авторитарных странах, опросы интересны для трендов которые они отражают. 

Наиболее поразительным является крах поддержки Совместного комплексного плана действий (СВПД), знаменательного многостороннего соглашения, достигнутого в 2015 году, в соответствии с которым Иран принял ограничения на свою ядерную программу в обмен на ослабление санкций и другие экономические выгоды.

Поддержка сделки достигло максимума в августе 2015 года, когда более 85% иранцев поддержали его, согласно опросу центра в то время. Эта цифра сократилась вдвое, до 42% - только 12% сейчас заявляют, что они решительно поддерживают договор. 

Почти 59% считают, что Иран должен выйти из JCPOA сейчас, когда Соединенные Штаты ушли, а Европа, по-видимому, оказалась неспособной обойти вторичные санкции США и предоставить Ирану выгоды, обещанные в рамках этой сделки.


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