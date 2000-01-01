18.09 18:22 MIGnews.com

Китай: кредитная линия на $400 млрд для торговли с Ираном

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Китай ввел в действие кредитную линию на 400 млрд долларов для торговли с Ираном. "Имеющиеся данные указывают на тот факт, что кредитная линия на сумму 400 миллиардов долларов между Ираном и Китаем начала работать", – заявила во вторник председатель Комиссии по рынку денег и капитала Тегеранской торговой палаты Фариал Мостофи.Она добавила, что кредитная линия позволит китайским инвесторам осуществлять проекты в Иране без проведения торгов.Что касается предложения Франции о предоставлении кредитной линии в размере 15 млрд долларов для закупок нефти у Ирана, Мостофи заявила, что план будет остановлен, если США не разрешат Франции ввести кредитную линию.Отметим, что, по мнению чиновницы, Франция все еще может создать кредитную линию в 15 миллиардов долларов между центральными банками двух стран, даже если США откажутся дать свое разрешение на реализацию этого плана.Вместе с тем, министр нефти Биджан Намдар Зангане считает, что Иран окажется в больших долгах, если получит кредит в размере 15 миллиардов долларов, добавила она.Париж выдвинул предложение о кредитной линии в размере 15 млрд долларов США для закупок нефти из Ирана до конца года, чтобы убедить Тегеран не делать следующего шага по сокращению обязательств по ядерной сделке, известной как Объединенный комплексный план действий (СВКД).Тем временем, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры о кредитной договоренности, которая будет гарантирована доходами от иранской нефти, продолжаются, но одобрение со стороны США будет иметь решающее значение.