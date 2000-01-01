18.09 10:49 MIGnews.com

Саудовской Аравии посоветовали купить российские системы ПВО

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Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии помочь защитить жителей и нефтяную инфраструктуру, продав стране системы ПВО российского производства, сообщает Politico. С подобным предложением российский лидер выступил на встрече с иранским и турецким коллегами Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом после американских обвинений в адрес Тегерана в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.При этом интернет-издание полагает, что слова Путина были адресованы в большей степени Вашингтону, нежели Эр-Рияду. Рухани и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценили «издёвку», «от души посмеявшись, пока Путин говорил с лукавым блеском в глазах».Отметим, что замечание Путина на пресс-конференции с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прозвучало после того, как официальные лица США заявили, что Иран, вероятно, виноват в нападениях на двух важнейших нефтеперерабатывающих предприятиях Саудовской Аравии, которые Тегеран отрицает.«Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в своё время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф», — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита в астанинском формате, посвящённого урегулированию ситуации в Сирии.«Это был мастерский троллинг даже по меркам Путина, который известен своими насмешками над противниками», — пишет Politico.