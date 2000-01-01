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Объединенные Арабские Эмираты осудили Турцию и Иран | Фото:18.06 21:00   MIGnews.com

Объединенные Арабские Эмираты осудили Турцию и Иран

«Эмираты осудили турецкие и иранские военные интервенции в Ираке», - говорится в заявлении МИД Эмиратов. Это представляло собой нарушение суверенитета родственного арабского государства и принципов международного права».

В СМИ уже сообщалось на этой неделе, чтоТурция предприняла несколько нападений на боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке. РПК борется за большие права для курдов в Турции, в то время как Анкара и Вашингтон считают ее террористической организацией.

Турция вначале подвергла бомбардировке предполагаемые позиции РПК возле основного города езидов Синджар, лагеря беженцев для турецких курдов в Махмуре и город Кандиль в Курдистане.

Вчера Турция начала наземную операцию на территории Курдистана, нацеленную на позиции РПК. Региональное правительство Курдистана (КРГ) контролирует северную границу с Турцией, где действует РПК, и в ней проживают курды и ассирийские христиане.

Операции Турции совпали с иранским обстрелом иранских курдских групп в Курдистане около иранской границы. Иран иногда наносит удары по таким группам внутри Ирака, и между ними и иракскими силами внутри Ирана также происходят столкновения.

Аналитики обращают внимание на то, что Объединенные Арабские Эмираты, союзник Саудовской Аравии, давно критикуют политику Ирана в регионе. Эмираты и Иран часто находятся на противоположных сторонах региональных конфликтов, включая войну в Йемене.

Объединенные Арабские Эмираты также часто вступают в противоречие с Турцией, которая имеет хорошие отношения с Катаром - конкурентами Эмиратов и Саудовской Аравии в Персидском заливе.


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