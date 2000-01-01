18.06 20:09 MIGnews.com

Очередное обострение отношений между КНДР и Южной Кореей

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Генеральный штаб Вооруженных сил Северной Кореи 17 июня заявил, что собирается вернуть войска в демилитаризованную зону и начать проводить там военные учения. Военные КНДР планируют развернуть воинские подразделения в туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон. Кроме того, северокорейские власти вернули полицейских на наблюдательные посты в демилитаризованной зоне.Источники агентства сообщили, что с вечера 17 июня на сторожевых постах со стороны КНДР были замечены военные. Местные СМИ сообщили о сотне корейских военнослужащих на территории промышленного комплекса Кэсон, где находился разрушенный накануне, офис связи с Южной Кореей.Напомним, в соответствии с двусторонними договоренностями, внутрь демилитаризованной зоны ограничен доступ военных, но со стороны Северной Кореи там несут службу отряды гражданской полиции. Как правило, она набирается из рядов вооруженных сил.Южнокорейские военные пока не подтвердили информацию СМИ. 18 июня пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи полковник Ким Чжун Нак сообщил, что военные внимательно следят за передвижениями на северокорейской территории. «Но никаких прямых и видимых действий замечено не было», — подчеркнул он.Отношения между двумя странами обострились после того, как 16 июня Северная Корея взорвала совместный офис связи в промышленном комплексе Кэсон недалеко от границы между двумя государствами.Тем временем, пресс-службы Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении еще на 12 месяцев ограничительных мер в отношении Северной Кореи."Риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове и политика властей КНДР продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. В связи с этим режим чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее продлен еще на год", - говорится в указе Трампа.Аналитики оценивают состояние отношений КНДР с «партнерами» и реакцию США на очередные эпатажные выпады Северной Кореи, как следствие провальной политики Трампа и его поверхностному подходу к тому, что происходит на Корейском полуострове.