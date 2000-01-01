18.06 18:55 MIGnews.com

Иран продолжает "запугивать" своими ракетами

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Иран заявил в четверг, что его военно-морской флот успешно произвел запуск новой крылатой ракеты местного производства во время военных учений- испытаний в северной части Индийского океана.Отметим, что эти испытания начались, когда Соединенные Штаты стремятся продлить введенное ООН эмбарго на поставки оружия Ирану, срок действия которого истекает в октябре. Освещающий учения официальный представитель ИА Tasnim, заявил:«Во время учений с берега и с палуб кораблей были успешно выпущены ракеты ближнего и дальнего радиуса действия типа земля–земля, земля–море и море-море, поразившие свои цели».Он пояснил, что крылатые ракеты нового поколения с дальностью 280 км (175 миль) были испытаны во время учений иранским военно-морским флотом в Оманском заливе, который находится рядом с водным путем в северной части Индийского Океана.Напомним, что в апреле Иран заявил, что увеличил дальность действия своих морских ракет до 700 км.Вместе с тем, западные военные аналитики говорят, что Иран часто преувеличивает свои военные возможности.Однако, опасения по поводу его программы баллистических ракет большой дальности способствовали решению США отказаться от соглашения с Ираном 2015 года. По этому соглашению Иран должен был обуздать свои ядерные амбиции в обмен на ослабление экономических санкций.