Израиль вновь расширяет зону рыболовства в секторе Газа
Как сообщают СМИ, военные источники подтвердили во вторник, что рыболовная зона у
сектора Газа должна была быть открыта на расстоянии 10 морских миль от побережья, сообщают СМИ.
На протяжении последних недель неуклонно растет напряженность в отношении Газы, поскольку Израиль блокирует доступ рыбаков из Газы в ответ на многочисленные воздушные шары, запускаемые через границу. На некоторых воздушных шарах имелись взрывные устройства, которые были приведены в действие в воздухе или на земле на территории Израиля. В минувшую среду Израиль полностью закрыл рыболовную зону.
Этот шаг последовал, несмотря на то, что во вторник утром несколько воздушных шаров с
подозрительными пакетами приземлились в кибуце Нахаль Оз, недалеко от палестинского
анклава. Для расследования инцидента были вызваны полицейские саперы. Сообщений
о травмах или повреждениях не поступало.
Израильская Кан, ссылаясь на египетские СМИ, сообщила, что в конце недели прибудет
делегация сотрудников каирской службы безопасности, которая посетит Израиль,
Западный берег и сектор Газа, чтобы обсудить вопрос о сохранении хрупкого спокойствия
на границе Израиля и Газы.
Согласно отчету, представители ХАМАС сообщили египетским чиновникам, что организация не причастна к эскалации насилия в Израиле.
В воскресенье, когда в пограничный регион вернулось хрупкое спокойствие, согласно
сообщениям палестинских СМИ, катарская делегация во главе с посланником
Мухаммедом аль-Эмади прибыла в сектор Газа с новой суммой наличных денег.
Надо отметить, что ХАМАС, захвативший контроль над сектором Газа в 2007 году и
стремящийся уничтожить Израиль, жаловался, что Израиль не в полной мере реализует
неофициальное соглашение о прекращении огня между сторонами, в то время как
Иерусалим обвинил палестинские террористические группы в нарушении
договоренностей. Террористическая группа заявила, что не знает, кто выпустил ракеты на
прошлой неделе.