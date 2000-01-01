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Израиль вновь расширяет зону рыболовства в секторе Газа 18.06 17:35   MIGnews.com

Израиль вновь расширяет зону рыболовства в секторе Газа

Как сообщают СМИ, военные источники подтвердили во вторник, что рыболовная зона у
сектора Газа должна была быть открыта на расстоянии 10 морских миль от побережья, сообщают СМИ.

На протяжении последних недель неуклонно растет напряженность в отношении Газы, поскольку Израиль блокирует доступ рыбаков из Газы в ответ на многочисленные воздушные шары, запускаемые через границу. На некоторых воздушных шарах имелись взрывные устройства, которые были приведены в действие в воздухе или на земле на территории Израиля. В минувшую среду Израиль полностью закрыл рыболовную зону.

Этот шаг последовал, несмотря на то, что во вторник утром несколько воздушных шаров с
подозрительными пакетами приземлились в кибуце Нахаль Оз, недалеко от палестинского
анклава. Для расследования инцидента были вызваны полицейские саперы. Сообщений
о травмах или повреждениях не поступало.

Израильская Кан, ссылаясь на египетские СМИ, сообщила, что в конце недели прибудет
делегация сотрудников каирской службы безопасности, которая посетит Израиль,
Западный берег и сектор Газа, чтобы обсудить вопрос о сохранении хрупкого спокойствия
на границе Израиля и Газы.

Согласно отчету, представители ХАМАС сообщили египетским чиновникам, что организация не причастна к эскалации насилия в Израиле.

В воскресенье, когда в пограничный регион вернулось хрупкое спокойствие, согласно
сообщениям палестинских СМИ, катарская делегация во главе с посланником
Мухаммедом аль-Эмади прибыла в сектор Газа с новой суммой наличных денег.

Надо отметить, что ХАМАС, захвативший контроль над сектором Газа в 2007 году и
стремящийся уничтожить Израиль, жаловался, что Израиль не в полной мере реализует
неофициальное соглашение о прекращении огня между сторонами, в то время как
Иерусалим обвинил палестинские террористические группы в нарушении
договоренностей. Террористическая группа заявила, что не знает, кто выпустил ракеты на
прошлой неделе.


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