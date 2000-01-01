18.06 17:35 MIGnews.com

Израиль вновь расширяет зону рыболовства в секторе Газа

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Как сообщают СМИ, военные источники подтвердили во вторник, что рыболовная зона усектора Газа должна была быть открыта на расстоянии 10 морских миль от побережья, сообщают СМИ.На протяжении последних недель неуклонно растет напряженность в отношении Газы, поскольку Израиль блокирует доступ рыбаков из Газы в ответ на многочисленные воздушные шары, запускаемые через границу. На некоторых воздушных шарах имелись взрывные устройства, которые были приведены в действие в воздухе или на земле на территории Израиля. В минувшую среду Израиль полностью закрыл рыболовную зону.Этот шаг последовал, несмотря на то, что во вторник утром несколько воздушных шаров сподозрительными пакетами приземлились в кибуце Нахаль Оз, недалеко от палестинскогоанклава. Для расследования инцидента были вызваны полицейские саперы. Сообщенийо травмах или повреждениях не поступало.Израильская Кан, ссылаясь на египетские СМИ, сообщила, что в конце недели прибудетделегация сотрудников каирской службы безопасности, которая посетит Израиль,Западный берег и сектор Газа, чтобы обсудить вопрос о сохранении хрупкого спокойствияна границе Израиля и Газы.Согласно отчету, представители ХАМАС сообщили египетским чиновникам, что организация не причастна к эскалации насилия в Израиле.В воскресенье, когда в пограничный регион вернулось хрупкое спокойствие, согласносообщениям палестинских СМИ, катарская делегация во главе с посланникомМухаммедом аль-Эмади прибыла в сектор Газа с новой суммой наличных денег.Надо отметить, что ХАМАС, захвативший контроль над сектором Газа в 2007 году истремящийся уничтожить Израиль, жаловался, что Израиль не в полной мере реализуетнеофициальное соглашение о прекращении огня между сторонами, в то время какИерусалим обвинил палестинские террористические группы в нарушениидоговоренностей. Террористическая группа заявила, что не знает, кто выпустил ракеты напрошлой неделе.