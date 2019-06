18.06 17:00 MIGnews.com

Трампу пора изменить правила

Поделиться

Комментарии





«Никто не хочет» войны с Ираном, но это не значит, что Вашингтон не должен«реагировать на его бесчинства», пишет обозреватель The New York Times Бретт Стивенс.Он призывает администрацию Трампа установить для ВМС новые правила примененияоружия. Американцы когда-то уже затопили «половину иранского флота» и Тегерандолжен осознать, что они «готовы и способны сделать это снова», подчеркивается встатье.По мнению автора, именно Тегеран организовал недавние нападения на два танкера вОманском заливе. И хотя сами иранцы категорически отрицают свою причастность к этиматакам, в данном случае «улики против Ирана весьма убедительны», подчеркивается встатье.Причем вопрос о том, «зачем иранцы это сделали», относится к категории«второстепенных», пишет The New York Times. В течение последних двух месяцев Иран«вел себя все более агрессивно» в ответ на возобновление жестких санкций со стороныСША, которые оказывают крайне негативное воздействие на иранскую экономику, говорится в статье.Поэтому гораздо более важным вопросом является то, каким должен быть теперь ответВашингтона, отмечается в статье: «Нападение на невоенные корабли в международныхводах – это прямая атака на основанный на общепринятых нормах международный порядок, в который, как утверждают либералы, они продолжают верить. Такие действия нельзя оставлять безнаказанными».Как полагает автор, необходимо избегать «привычного трамповского цикла громких угрози уступок», а также «бездумной критики, за которой следует бездействие». По егомнению, пора установить «новые правила». А если Иран решится их нарушить, то ондолжен будет незамедлительно столкнуться с последствиями: «Администрации Трампанеобходимо заявить о новых правилах применения оружия, чтобы у ВМС США появиласьвозможность уничтожать иранские корабли и быстроходные катера, которые угрожаютвоенным и коммерческим судам, находящимся в международных водах».В случае если иранцы не захотят подчиниться этим правилам, Вашингтону следует«пригрозить потопить любое иранское военное судно, покинувшее порт». Если же Иранне прислушается и к таким угрозам, то США могут «с полным правом топить его корабликак в портах, так и в открытом море», считает обозреватель The New York Times.