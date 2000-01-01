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Трампу пора изменить правила 18.06 17:00   MIGnews.com

Трампу пора изменить правила

«Никто не хочет» войны с Ираном, но это не значит, что Вашингтон не должен
«реагировать на его бесчинства», пишет обозреватель The New York Times Бретт Стивенс.
Он призывает администрацию Трампа установить для ВМС новые правила применения
оружия. Американцы когда-то уже затопили «половину иранского флота» и Тегеран
должен осознать, что они «готовы и способны сделать это снова», подчеркивается в
статье.

По мнению автора, именно Тегеран организовал недавние нападения на два танкера в
Оманском заливе. И хотя сами иранцы категорически отрицают свою причастность к этим
атакам, в данном случае «улики против Ирана весьма убедительны», подчеркивается в
статье.

Причем вопрос о том, «зачем иранцы это сделали», относится к категории
«второстепенных», пишет The New York Times. В течение последних двух месяцев Иран
«вел себя все более агрессивно» в ответ на возобновление жестких санкций со стороны
США, которые оказывают крайне негативное воздействие на иранскую экономику, говорится в статье.

Поэтому гораздо более важным вопросом является то, каким должен быть теперь ответ
Вашингтона, отмечается в статье: «Нападение на невоенные корабли в международных
водах – это прямая атака на основанный на общепринятых нормах международный порядок, в который, как утверждают либералы, они продолжают верить. Такие действия нельзя оставлять безнаказанными».

Как полагает автор, необходимо избегать «привычного трамповского цикла громких угроз
и уступок», а также «бездумной критики, за которой следует бездействие». По его
мнению, пора установить «новые правила». А если Иран решится их нарушить, то он
должен будет незамедлительно столкнуться с последствиями: «Администрации Трампа
необходимо заявить о новых правилах применения оружия, чтобы у ВМС США появилась
возможность уничтожать иранские корабли и быстроходные катера, которые угрожают
военным и коммерческим судам, находящимся в международных водах».

В случае если иранцы не захотят подчиниться этим правилам, Вашингтону следует
«пригрозить потопить любое иранское военное судно, покинувшее порт». Если же Иран
не прислушается и к таким угрозам, то США могут «с полным правом топить его корабли
как в портах, так и в открытом море», считает обозреватель The New York Times.


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